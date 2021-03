Milik scontenta tutti: tifosi Marsiglia, Juve e Napoli furiosi

Napoli – dove si è sentito emarginato e frustrato – della scelta della Ligue 1 perché il Marsiglia è stato il club che l’ha cercato di più e delle sue ambizioni di giocare in una big, con tanto di Era la sua prima vera intervista da quando ha firmato per il Marsiglia ma Arek Milik in un colpo solo è riuscito a scontentare tre tifoserie. Il bomber polacco all’Equipe ha parlato di tutto, del suo rapporto sofferto col– dove si è sentito emarginato e frustrato – della scelta della Ligue 1 perché il Marsiglia è stato il club che l’ha cercato di più e delle sue ambizioni di giocare in una big, con tanto di strizzata d’occhi alla Juventus . Ha fatto però strike il polacco perché sui social sono arrivate reazioni pesanti.

Milik apre alla Juventus

Oltre ai passaggi sul Napoli, hanno colpito le parole dell’attaccante sul futuro: “La Juventus? Certo, ho dei sogni e voglio giocare nei migliori club del mondo. Questo è il mio obiettivo. Mi dico: cosa devo fare per essere in questi club tra due anni? Forse tra due mesi? La strada è dare il 100% ogni giorno, essere pronti per ogni partita, e migliorare. Nel calcio, due mesi sono molti e due anni sono enormi. Ho cominciato dieci anni fa, avevo 17 anni. Oggi ne ho 27, sono un altro giocatore”.

I tifosi francesi scaricano Milik

Marsiglia e Parole che sono suonate come un preavviso di addio per il i tifosi francesi non l’hanno presa bene: “In pochi mesi ha avuto solo guai e già parla di andar via?” o anche: “Praticamente ci ha detto ciao, in estate se ne andrà”.

I fan della Juve non vogliono Milik

Da Marsiglia a Torino non cambia la sensazione. I tifosi della Juve non sono entusiasti dell’idea Milik: “Leggo che la Juve sarebbe ancora interessata a Milik… che in 2 mesi a Marsiglia ha già saltato 5 partite per infortuni, che ne aveva saltate più di 60 nei 3 anni e mezzo a Napoli… io questo feticcio di Paratici verso i rottami non lo capirò mai…” o anche: “Lo dico senza problemi. Il centravanti ideale per età,integrità fisica, costi, gol, conoscenza del campionato e Torino in B, è Belotti. Altro che Milik”.

C’è chi osserva: “Milik ha fisico precario e NON è affatto un goleador. Anzi..”. Infine da Napoli l’ultima frecciata: “Sei stato emarginato perché hai firmato un pre-contratto con la Juve che poi ti ha scaricato“.

SPORTEVAI | 18-03-2021 09:01