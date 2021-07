Miriam Sylla: "Non vediamo l'ora di cominciare"

Il capitano dell’Italvolley femminile Miriam Sylla ha parlato in vista del via delle Olimpiadi: “È un’emozione grande. Il fatto di avere la fascia di capitana, ormai con i Giochi alle porte, passa in secondo piano. È un sogno che tanti atleti rincorrono per tanti anni e magari, a volte, non riescono ad arrivarci. Viaggiamo con una valigia piena di speranze e voglia di fare bene”.

“Siamo un bel gruppo, con le nostre storie e il nostro passato abbiamo qualcosa non da chiedere ma da ricevere. Speriamo che questo gruppo riesca a farsi valere e a dimostrare il suo valore”.

OMNISPORT | 16-07-2021 19:29