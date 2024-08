Modena-Bari, moviola: rigori, gialli e un’espulsione, arbitro salvato due volte dal Var, che corrida

La prova di Gabriele Scatena nell’anticipo della seconda giornata di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito otto giocatori

Gabriele Scatena di Avezzano – la scelta per Modena-Bari – è tra coloro i quali sono stati promossi in Serie A e Serie B. Il 34enne direttore di gara ha già avuto un antipasto della sua nuova vita con la direzione di Udinese-Avellino di Coppa Italia terminata per 4-0 in favore dei bianconeri. Professionista dal 2019 nella scorsa stagione è stato designato per dirigere i quarti di play-off tra Vicenza e Padova ed anche per il match di play-out tra Francavilla e Monopoli ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Scatena con Modena e Bari

Nessun precedente del fischietto marsicano con Modena e Bari che ieri ha diretto per la prima volta.

L’arbitro ha ammonito otto giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Trasciatti, con Rispoli IV uomo, Marini al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro Scatena ha ammonito 8 giocatori ed ha espulso il tecnico del Modena: ammoniti Battistella, Palumbo, Gliozzi, Zaro (M), Maita, Manzari, Benali, Favasuli (B). Espulso Bisoli (All. Modena)

Modena-Bari, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Primo giallo al 7′, per Battistella per gioco scorretto su Manzari. Al 14′ ammonito Maita per proteste, al 16′ giallo a Palumbo per gioco scorretto su Manzari. Giallo anche al tecnico Bisoli al 24′ per proteste. Al 27′ l’arbitro concede un calcio di rigore al Modena per un intervento in scivolata di Obaretin su Pedro Mendes ma viene richiamato al Var e dopo aver rivisto le immagini al monitor, cambia la sua decisione: cancellato il rigore al Modena, l’intervento in scivolata di Obaretin su Pedro Mendes giudicato regolare.

Al 39′ ammonito Manzari per gioco scorretto su Gerli. Al 45′ proteste per un intervento in area di Vicari su Gliozzi che cade a terra dolorante. Interviene ancora il Var e l’arbitro, dopo aver rivisto le immagini al monitor, concede un calcio di rigore ai padroni di casa. Nella ripresa al 50′ espulso Bisoli per proteste. Al 61′ giallo a Benali per gioco scorretto su Santoro. Al 72′ ammonito Gliozzi per gioco scorretto su Pucino. All’8′ giallo anche a Favasuli per un fallo su Santoro. Dopo i 6′ di recupero concessi dal direttore di gara Modena-Bari finisce 2-1.