Sofyan Amrabat sta giocando da leader i suoi primi Mondiali, risultando tra i migliori calciatori del torneo in Qatar oltre che un punto di riferimento essenziale per la rivelazione Marocco. Diversi club della Premier League stanno seguendo il centrocampista della Fiorentina, rimpianto di mercato del Napoli che lo cercò fortemente qualche stagione fa, senza riuscire a convincerlo a vestire la maglia azzurra.

Mondiali Qatar 2022: Amrabat stella della sorpresa Marocco

Hakim Ziyech, trequartista di proprietà del Chelsea, è riconosciuto come il giocatore più talentuoso del Marocco che, però, avrebbe probabilmente compiuto un percorso molto più breve ai Mondiali in Qatar senza le prestazioni di Sofyan Amrabat. Un dato basta a fotografare il cammino del centrocampista in questa Coppa del Mondo: finora Amrabat è stato il giocatore che ha effettuato più recuperi ai Mondiali, ben 41.

Ma nel quarto di finale contro il Portogallo il contributo di Amrabat è andato oltre la semplice interdizione: contro i lusitani, il centrocampista della Fiorentina ha collezionato 8 recuperi, 3 tackles riusciti, 3 duelli vinti.

Mondiali Qatar 2022: Amrabat rimpianto del Napoli

Guardando le prestazioni di Amrabat ai Mondiali qualche rimpianto sarà venuto al Napoli, che fu vicinissimo all’acquisto del centrocampista marocchino dopo la sua prima stagione e mezza al Verona. Prezioso schermo davanti alla difesa nell’aggressivo Hellas di Ivan Juric, Amrabat attirò nel gennaio 2020 le attenzioni di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, decisi a ripetere col Verona l’affare portato a termine nella stessa sessione di mercato con Amir Rrhamani.

Il Napoli chiuse presto l’affare con il club del presidente Setti, ma non riuscì a convincere il giocatore, assolutamente deciso nel volersi trasferire alla Fiorentina, dove avrebbe avuto un ruolo più centrale. In quella sessione di mercato Amrabat passò quindi ai viola per circa 20 milioni di euro: un investimento che presto potrebbe ripagare lautamente la Fiorentina.

Quanto vale Amrabat dopo i Mondiali in Qatar

Grazie ai Mondiali di Qatar 2022 e all’exploit del Marocco, la valutazione del cartellino di Amrabat è destinata a schizzare in alto nelle prossime settimane. Attualmente l’autorevole portale Transfermarkt indica in 10 milioni di euro il valore del centrocampista, dimezzato rispetto al 2020 – nella scorsa stagione il marocchino è stato tutt’altro che un titolare inamovibile nella Fiorentina – ma in rialzo rispetto alla scorsa estate.

La verità, però, è che dopo le performance con i Leoni dell’Atlante Amrabat è finito nel mirino di diversi club della Premier League, Liverpool e Tottenham su tutti: se la Fiorentina decidesse di monetizzare l’investimento fatto nel 2020 si scatenerebbe probabilmente un’asta destinata a portare nelle casse dei viola una somma non inferiore ai 30 milioni di euro.