Mondiali donne, le stelle del Sudafrica e come giocano le rivali delle azzurre

La sfida col Sudafrica deciderà il destino dell'Italia. Le Banyana Banyana, trascinate dalle stelle Kgatlana e Motlhalo, vogliono riscrivere la storia

31-07-2023 12:58

Tutto in 90 minuti. Il destino dell’Italia ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda si gioca nella terza e ultima partita della fase a gironi del Gruppo G contro il Sudafrica, in programma mercoledì 2 agosto (ore 9:00) al Wellington Regional Stadium. Una partita assolutamente da non sottovalutare, quella contro le Banyana Banyana, che hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche squadre di altissimo livello come la Svezia.

Morale alle stelle in casa Sudafrica per primo punto Mondiale

Il 2-2 con l’Argentina ha lasciato un pizzico d’amaro in bocca, perché la selezione guidata da Desiree Ellis era avanti di due reti e si è lasciata rimontare in cinque minuti di follia dalle sudamericane. Nello stesso momento, però, il pareggio è stato un risultato storico per le Banyana Banyana, che hanno conquistato il loro primo punto in assoluto in un Mondiale.

Il Sudafrica è alla sua seconda partecipazione alla rassegna più prestigiosa riservata alle nazionali: nel 2019, in Francia, fu sempre sconfitta nelle tre gare della fase a gironi, subendo ben otto gol. Nell’edizione 2023, invece, ha debuttato con il ko per 2-1 contro la Svezia.

Come gioca il Sudafrica: punti di forza e punti deboli

L’undici di Desiree Ellis ha dimostrato di essere cresciuto davvero tanto rispetto a quattro anni fa, come testimonia anche il primo trionfo nella Coppa d’Africa 2022. Il Sudafrica, che si dispone in campo con il 4-4-2, è una squadra che fa dell’organizzazione il suo punto di forza, ma il tallone d’Achille resta la solidità difensiva. Già quattro le reti incassati in questo torneo, due a partita.

E la rimonta dell’Argentina completata in cinque minuti dice che le Banyana Banyana subiscono improvvisi cali di concentrazione. L’Italia, dal canto suo, dovrà essere perfetta per arginare le avversario, specie dopo il rovinoso crollo subito con la Svezia.

Le stelle del Sudafrica: Thembi Kgatlana decisiva con l’Argentina

Senza alcun dubbio il pericolo numero uno per le Azzurre è rappresentato da Thembi Kgatlana, attaccante tascabile in forza Racing Louisville, nominata player of the match con l’Argentina. Per la classe 1996 di Villiers un gol e un assist: insomma, una prestazione da applausi. Kgatlana si è ripresa il Sudafrica dopo un lungo stop a causa di un infortunio.

Altra giocatrice da tenere d’occhio è Linda Motlhalo, centrocampista del Glasgow City andata a bersaglio sempre nella gara con le sudamericane. Nelle 65 presenze con la nazionale ha timbrato il cartellino già 18 volte.

Due assenze importanti contro l’Italia

Per la partita del Mondiale più importante, quella che può valere il passaggio del turno, la ct Ellis non potrà contare su due elementi preziosi del suo scacchiere tattico. Mancheranno la capitana Refiloe Jane, uscita in barella per un infortunio alla caviglia durante la partita con l’Argentina, e Kholosa Biyana, costretta a saltare la gara per somma di gialli.