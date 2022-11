30-11-2022 12:57

Si chiude la fase a gironi dei Mondiali con le terze partite del calendario. Tocca al Girone D quello che comprende Francia, Tunisia, Danimarca e Australia.

Situazione in classifica nel Girone D

In questo momento la classifica vede in testa la Francia con 6 punti, Australia 3 punti, Danimarca e Tunisia 1 punto.

Partite in programma oggi per il Girone D

Oggi si giocano:

Francia-Tunisia

Australia-Danimarca

Quando si giocano le partite e dove vederle in tv

Entrambe le partite si giocano alle 16.00 in contemporanea, per evitare accordi tra le squadre e comportamenti poco sportivi. Francia-Tunisia viene trasmessa in diretta tv su Rai1 , mentre Danimarca-Australia viene trasmessa in diretta su RaiSport1 . Per vederle in streaming invece bisogna ricorrere alla piattaforma RaiPlay . Se volete seguirle live in forma scritta la migliore cronaca è sempre quella di Virgilio Sport

Chi passa tra Francia, Australia, Tunisia e Danimarca

La Francia è già promossa agli ottavi e molto probabilmente come prima in classifica. C’è una remota possibilità che l’Australia Australia possa raggiungerla e soffiarle il primo posto ricorrendo alla differenza reti. Ipotesi possibile giusto a livello ipotetico. Dato per scontato che la Francia non perda contro la pur valida Tunisia , se ne deduce che i megrebini sarebbero destinati all’eliminazione e che il secondo posto nel girone dovrebbe essere deciso nello scontro diretto Danimarca –Australia. I socceroos passano con vittoria e pareggio, i danesi possono passare solo con una vittoria. La partita si annuncia equilibratissima e aperta a qualunque risultato.

L’Australia si qualifica se…

Vince contro la Danimarca

Pareggia con la Danimarca e la Tunisia non batte la Francia. In caso di vittoria della Tunisia andrebbero a pari punti a quota 4.

La Danimarca si qualifica se…

Vince contro l’Australia e la Tunisia non vince contro la Francia. In caso di vittoria della Tunisia andrebbero a pari punti e scatterebbero le regole anti parità.

La Tunisia si qualifica se…

Vince contro la Francia. Poi se l’Australia pareggia o se dovesse vincere la Danimarca ci sarebbe parità a 4 punti e si farebbe ricorso ala differenza reti etc

Ci sono possibilità che si finisca a pari punti?

Rischio di arrivo a pari punti in questi casi:

Se la Francia perde e l’Australia vince: parità a 6 punti Se l’Australia pareggia e la Tunisia vince: parità a 4 punti Se Danimarca e Tunisia vincono: parità a 4 punti.

In questi casi scattano le regole per determinare la classifica finale

FAQ A che ora si gioca Francia-Tunisia? Alle 16.00 in diretta su Rai1 A che ora si gioca Australia-Danimarca? Alle 20.00 diretta su RaiSport1

