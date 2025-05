Mondiali Staffetta, Tortu il leader, Jacobs sostituito da Melluzzo: svelati i quartetti azzurri, 4x100 mista al debutto

La Torre ha ufficializzato i quartetti azzurri che scenderanno in pista alle World Relays per andare a caccia del pass per i Mondiali di Tokyo 2025

Grande attesa per le World Relays (Mondiali Staffetta) che andranno in scena tra sabato 10 e domenica 11 maggio a Guangzhou in Cina e che stabiliranno 14 delle 16 squadre che prenderanno parte ai Mondiali di Atletica in programma a Tokyo a settembre, con l’Italia che ha ufficializzato i quartetti con i quali proverà a strappare il pass anche senza Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, entrambi infortunati.

Tortu guida la 4×100 maschile, ecco il sostituto di Jacobs

Senza la punta di diamante della velocità italiana Marcell Jacobs, il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Antonio La Torre si affiderà a Filippo Tortu per guidare la 4×100 maschile. Al brianzolo toccherà ancora l’ultima frazione, mentre a Fausto Desalu e Lorenzo Patta – gli altri due componenti della squadra che vinse l’oro a Tokyo nel 2021 – rispettivamente la prima e la terza, come da consuetudine. A sostituire Jacobs sarà invece Matteo Melluzzo, che correrà la seconda frazione.

Tutte i quartetti azzurri

Per la 4×100 femminile La Torre dovrà fare a meno invece di Zaynab Dosso, col il quartetto che sarà dunque composto da Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Alessia Pavese. Decisi anche i quartetti delle 4×400, con quello maschile affidato a Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli e Lorenzo Benati, quello femminile a Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione, e quello misto infine a Lapo Bianciardi, Rebecca Borga, Matteo Raimondi, Virginia Troiani.

A Guangzhou farà il suo debutto anche la 4×100 mista (specialità che debutterà a livello olimpico a Los Angeles 2028), dove l’Italia si affiderà a Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici, Samuele Ceccarelli.

Le World Relays per qualificarsi ai Mondiali di Tokyo

Il grande interesse attorno alle World Relays è dovuto al fatto che assegneranno 14 dei 16 posti disponibili per le staffette ai Mondiali di Tokyo 2025. Un appuntamento che l’Italia non vuole farsi sfuggire, soprattutto visti gli ottimi risultati soprattutto in ambito maschile, con la 4×100 che dal 2021 ha vinto le Olimpiadi (proprio a Tokyo), gli Europei di Roma 2024 ed è arrivata seconda ai Mondiali del 2023 a Budapest.

I quartetti azzurri avranno la prima chance di strappare il pass per i Mondiali sabato, quando si svolgeranno le batterie che stabiliranno le 8 squadre finaliste per staffetta. Queste infatti saranno direttamente qualificate per Tokyo, ma una seconda chance per gli altri quartetti ci sarà domenica, quando potranno provare a registrare uno dei 6 migliori tempi nelle serie di ripescaggio.