Mondragone, striscione choc con Anna Frank: Tu sei napoletana, noi no

Sconcerto, stupore e indignazione per lo striscione esposto nella piazza centrale di Mondragone, in provincia di Caserta: immagine ritoccata di Anna Frank con la maglia del Napoli.

06-05-2023 12:16

L’immagine di Anna Frank con la maglia del Napoli e una scritta che, nelle intenzioni degli autori, doveva essere offensiva. Ma che ha provocato solo sconcerto, stupore, indignazione e rabbia. Nella notte a Mondragone è comparso uno striscione choc, proprio nella piazza centrale della cittadina in provincia di Caserta, meta di turismo balneare in estate, famosa anche per le ottime mozzarelle di bufala campana dop prodotte in zona. Stavolta la ribalta Mondragone se l’è presa per un motivo poco nobile. C’entra l’odio verso gli ebrei. C’entra l’odio verso il Napoli.

Lo striscione della vergogna a Mondragone

È accaduto nella notte dopo la conquista del terzo scudetto da parte del Napoli, in risposta a uno striscione esposto in piazza: “Mondragone è tutta azzurra. Fatevene una ragione”. La replica? Un’immagine di Anna Frank, la giovanissima ragazza ebrea deportata in un campo di sterminio nazista, simbolo della resistenza al male e all’odio, con la maglia del Napoli. E uno striscione vergognoso (l’immagine a corredo dell’articolo è tratta dalla pagina Facebook dell’emittente campana Prima Tivvù): “Tu sei napoletana, noi no!”.

Striscione con Anna Frank: parla il sindaco

Lo striscione è stato rimosso il mattino dopo. Ferma l’indignazione del sindaco Francesco Lavagna, che in una nota sui social ha parlato di “gesto ignobile da parte di sconsiderati che hanno utilizzato e strumentalizzato il volto di Anna Frank, vittima delle barbarie naziste durante la seconda guerra mondiale, al fine di deridere – in maniera assurda e spregevole – i tifosi napoletani.

Tale insensato gesto va condannato ‘senza se e senza ma'”. Quindi un appello alla cittadinanza: “Chiedo a chiunque possa fornire elementi utili per l’individuazione dei responsabili di comunicarli alle Forze dell’Ordine“. Infine le scuse: “Io, in qualità di Primo cittadino, chiedo scusa alle vittime dell’Olocausto e ai tifosi tutti. Mondragone non è questa…è ben altro!”

Striscione anti ebrei e anti Napoli: web in rivolta

Non è la prima volta, purtroppo, che l’immagine di Anna Frank è stata “strumentalizzata” per motivi da stadio. L’ultimo esempio nella curva della Lazio, con l’intenzione di schernire (?) i tifosi della Roma. E forse non sarà l’ultima, purtroppo. Il web, intanto, è in rivolta. “Anna Frank una di noi”, scrive Alessandra, tifosa napoletana, con orgoglio. “Sono stati i tifosi della Juve“, accusano in tanti. “Sono stati dei decerebrati”, puntualizza un altro. “Opera di idioti, infami e ignoranti”, si lamenta Clara. “Farei fare agli autori di questo striscione un viaggetto ad Auschwitz“, l’invito di un altro utente del web.