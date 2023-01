Il mondo del tennis sa essere spietato ma anche molto remunerativo: ecco il dettaglio di tutti i montepremi dei tornei di tennis del circuito maschile dell'Atp e femminile del Wta

30-01-2023 20:57

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La gioia di vincere Wimbledon o il Roland Garros, l’ambizione di un tennista è sempre quella di scrivere il proprio nome tra i tornei più importanti della storia del gioco, come quelli che fanno parte del cosiddetto Grande Slam. Ma ovviamente al mondo conta anche l’aspetto economico, e per un tennista questo significa riuscire a partecipare ai tornei e ad andare più avanti possibile. Nel tennis, infatti, a differenza degli sport di squadra non c’è l’ingaggio ma un atleta guadagna solo in base ai propri risultati (oltre ovviamente alle sponsorizzazioni personali). Bisogna dunque capire con attenzione come funzionano i montepremi dei tornei di tennis.

Montepremi dei tornei di tennis: come funziona il circuito

Nel tennis professionistico i giocatori hanno di fonte una programmazione di tornei ed eventi molto ben definita. La Federazione internazionale del Tennis (ITF) si occupa di organizzare i tornei del Grande Slam (Wimbledon, Roland Garros, Us Open e Australian Open) e quelli del circuito ITF. Accanto a questa organizzazione c’è poi l’ATP che organizza le Atp Finals, gli Atp 100, Atp 500, Atp 250 e Atp Challenger. In campo femminile grande parte dell’organizzazione è in mano alla WTA. Ognuno dei tornei ha un’importanza diversa e porta anche una “borsa” diversi per i tennisti che partecipano ed ogni torneo mette dunque in palio un montepremi da ripartire tra i giocatori che arrivano più avanti possibile.

Montepremi dei tornei di tennis: tutti i premi in denaro dell’ATP

A seconda dell’importanza del torneo avremo dunque un diverso montepremi messo a disposizione dagli organizzatori. Nel circuito Atp si comincia dai Challenger fino ad arrivare alle ATP Finals che mettono a disposizione i premi più sostanziosi.

ATP Challenger: da 35mila a 150mila dollari

ATP 250: da 400mila a 1 milione di dollari

ATP 500: da 755mila a 1,5 milioni di dollari

ATP 1000: da 2,5 milioni a 3,5 milioni di dollari

Next Gen Finals: 1,4 milioni di dollari

Atp Finals: 9 milioni di dollari

Montepremi dei tornei di tennis: tutti i premi in denaro della WTA

In ambito femminile il funzionamento è pressoché lo stesso, anche se i montepremi in denaro sono sensibilmente più bassi soprattutto per i tornei meno importanti dal punto di vista mediatico. Una situazione che nel corso degli ultimi anni ha generato anche tante polemiche.

WTA 125k: 125mila dollari

WTA International: da 275mila a 775mila dollari

WTA Premier: da 848mila a 2.794.840 dollari

WTA Premier 5: da 2.828.000 a 3.452.538 dollari

WTA Premier Mandatory: da 7.021.128 a 9.437.698 dollari

WTA Elite Trophy: 2.419.844 dollari

WTA Finals: 14 milioni di dollari

Il montepremi degli US Open di Flashing Meadows

Nel circuito del Grande Slam c’è anche lo US Open che si gioca a Flushing Meadows ed è uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Nel 2022 il Prize money complessivo è stato di oltre 60 milioni di dollari. Al vincitore della manifestazione vanno circa 2,6 milioni di dollari mentre al secondo classificato la metà 1,3 milioni di dollari. Questa la ricompensa per i tennisti nei tornei di singolo.

Primo turno: 80mila dollari

Secondo turno: 121mila dollari

Terzo turno: 188mila dollari

Ottavi di finale: 278mila dollari

Quarti di finale: 445mila dollari

Semifinale: 705mila dollari

Finalista perdente: 1,3 milioni di dollari

Campione: 2,6 milioni di dollari.

I premi in denaro sono a disposizione anche degli atletici che partecipano alle qualificazioni al tabellone principali e vanno dai 21mila dollari di chi si ferma al primo turno ai 44mila di chi riesce ad arrivare al terzo. I premi per gli atleti sono ridotti per il torneo di doppio: si va dai 21mila dollari del primo turno fino ai 690mila riservati a vincitori (i premi sia in singolo che in doppio sono uguali sia per uomini che per le donne).

Fonte: ansa

Il fascino del Roland Garros ma il montepremi è meno generoso

La situazione è più o meno la stessa anche per quanto riguarda il Roland Garros che mette a disposizione un prize money complessivo tra torneo maschile e femminile di circa 43,6 milioni di euro. Ai vincitori dei tornei vanno 2,2 milioni di euro, al finalista perdente 1,1 milioni di euro. Sia per gli uomini che per le donne i premi sono uguali.

Primo turno: 62mila euro

Secondo turno: 86mila euro

Terzo turno: 125.800 euro

Ottavi di finale: 220mila euro

Quarti di finale: 380mila euro

Semifinali: 600mila euro

Finalista perdente: 1,1 milione di euro

Campione: 2,2 milioni di euro

Fonte:

Il torneo più ricco di tutti: l’Australian Open

Anche l’Australia ospita uno dei tornei del Grande Slam, nelle ultime due settimane di gennaio si gioca a Melbourne uno di tornei più importante della stagione, l’Australian Open. Nel corso del tempo la superficie di gioco del terreno è cambiata più volte passando dall’erba fino ad arrivare all’acrilico duro su cui si gioca attualmente.

E’ uno dei tornei con un montepremi più alto: quello complessivo è superiore agli 80 milioni di dollari australiani, all’incirca sui 54 milioni di euro. E’ il torneo più generoso nei confronti dei vincitori che guadagnano 2,8 milioni di euro mentre i finalisti si fermano a 1,4. Anche in questo caso i premi tra donne e uomini sono invariati.

Primo turno: 57.276 euro

Secondo turno: 89.097 euro

Terzo turno: 114.553 euro

Ottavi di finale: 190.922 euro

Quarti di finale: 381.844 euro

Semifinali: 700.048 euro

Finalista perdente: 1.400.096 euro

Campione: 2.800.196 euro

Fonte: Getty Images

Storia e tradizione: Wimbledon

Tra i tornei più affascinanti oltre che tra quelli più antichi si annovera senza dubbio Wimbledon che si disputa ogni anno in Inghilterra nella seconda metà di giugno. Un torneo che ha un fascino diverso da tutti gli altri visto che si gioca sull’erba e che da sempre rappresenta probabilmente l’appuntamento più atteso di tutta la stagione.

Il prize money complessivo del torneo di Wimbledon è di poco superiore alle 40 milioni di sterline, circa 46 milioni di euro. Al campione vanno oltre 2,3 milioni di euro, mentre il finalista sconfitto si deve “accontentare” di 1,2 milioni. Come per gli altri tornei del grande slam le cifre sono uguali in ambito maschile e femminile.

Primo turno: 58.832 euro

Secondo turno: 91.778 euro

Terzo turno: 141.196 euro

Ottavi di finale: 223.561 euro

Quarti di finale: 364.757 euro

Semifinali: 629.501 euro

Finalista perdente: 1.235.469 euro

Campione: 2.353.273 euro.

A Wimbledon, così come negli altri tornei, i premi per il doppio sono inferiori. I vincitori del torneo inglese incassano circa 635 mila euro per il doppio, e 145mila per il doppio misto. Una parte del montepremi è anche dedicata ai giocatori delle qualificazione e vanno dai circa 13mila del primo turno di qualificazione ai 37mila di chi arriva al terzo turno.

Fonte:

Montepremi dei tornei di tennis: gli Internazionali d’Italia

Il torneo più importante del circuito che si svolge in Italia sono gli Internazionali d’Italia che si svolgono al Foro Italico di Roma. Non si tratta di un torneo che fa parte del circuito del Grande Slam ma è un ATP1000 (assegna cioè 1000 punti al vincitore). Il montepremi complessivo del torneo maschile è di circa 6,8 milioni di euro, mentre quello femminile di 2,5 milioni.

Questa la ripartizione del montepremi nel torneo maschile:

Primo turno qualificazione: 5.810 euro

Secondo turno qualificazione: 11.090 euro

Primo turno: 21.650 euro

Secondo turno: 39.070 euro

Ottavi di finale: 39.070 euro

Quarti di finale: 136.225 euro

Semifinali: 249.740 euro

Finalista perdente: 456.720 euro

Campione: 846.355 euro

Questa la ripartizione del montepremi nel torneo femminile:

Primo turno qualificazione: 2.888 euro

Secondo turno qualificazione: 5.548 euro

Primo turno: 9.456 euro

Secondo turno: 13.176 euro

Ottavi di finale: 23.170 euro

Quarti di finale: 100.806 euro

Semifinali: 100.806 euro

Finalista perdente: 195.813 euro

Campionessa: 332.260 euro

Montepremi dei tornei di tennis: le ATP Finals

Il funzionamento delle Atp Finals è diverso visto che non si tratta di un torneo con una formula come quelli del circuito. Il prize money complessivo della manifestazione è di circa 14,7 milioni di dollari e si disputa con la formula dei gironi prima delle semifinali e finale. E’ un torneo riservato ai migliori otto atleti della classifica mondiale. Questa la ripartizione del Montepremi.

Riserva: 150mila dollari

Premio di partecipazione: 320mila dollari

1 match: 160mila dollari

2 match: 250mila dollari

3 match: 320 mila dollari

Per ogni partita vinta nel girone: 383.300 dollari

Vittoria in semifinale: 1.070.000 dollari

Vittoria finale: 2.200.400

Vittoria del torneo senza sconfitte: 4.740.300

Montepremi dei tornei di tennis: le WTA Finals

Hanno un funzionamento simile anche le WTA Finals, torneo destinato alle migliori 8 giocatrici del Mondo. Il torneo della WTA mette in palio un prize money complessivo di poco superiore ai 5 milioni di euro. Il montepremi viene così ripartito.