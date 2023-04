Il pilota della Ducati VR46 è lo sportivo del momento. Crescono i followers e la sua voglia di continuare a stupire ma che nessuno gli parli del titolo di Campione del Mondo.

04-04-2023 09:55

Grazie al successo (in primo in carriera in MotoGP) nel GP dell’Argentina, Marco Bezzecchi è diventato lo sportivo del momento. Il Bez se la gode ma mantiene i piedi ben saldati a terra.

MotoGP, in Argentina una vittoria speciale con un brivido

Nel 2018, quando correva in Moto3, Marco Bezzecchi vinceva, proprio in Argentina, la sua prima gara da pilota professionista (si è tatuato sull’avambraccio la data di quella vittoria). A distanza di quasi cinque anni, ecco il primo successo in MotoGP, sempre in Argentina.

Una vittoria speciale, con anche un brivido: “Nel finale ho preso anche io un bel rischio all’ultima curva. Non stavo spingendo esageratamente, però sul bagnato devi essere sempre concentratissimo e per fortuna sono rimasto in piedi. Non so se c’è stato qualcuno che mi ha tenuto in piedi”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

MotoGP, boom social per Bezzecchi

Tutti si sono accorti di lui, soprattutto sui social dove impazza l’hashtag #SimplyTheBez. Dopo la vittoria al GP dell’Argentina, i suoi profili social sono stati “assaliti” da nuovi fan, tutti desiderosi di seguire il pilota della Ducati VR46.

Il suo profilo Instagram ha fatto il pieno di nuovi followers. Ha già ampiamente superato quota 300.000 e il tassametro corre, come la voglia di vincere del Bez.

MotoGP, Bezzecchi non vuole pressioni per il Mondiale

Archiviate le emozioni del GP dell’Argentina, la MotoGP si prende qualche giorno di riposo. Si tornerà a correre, il 15-16 aprile, ad Austin per il GP delle Americhe. Marco Bezzecchi ci arriverà da leader del Mondiale, con nove punti di vantaggio sul Campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia.

“In questo momento faccio davvero fatica a crederci. È fighissimo, per me è il sogno di un bambino che si avvera. Ma non cominciate a dire che posso vincere il Mondiale, davvero. È ancora troppo presto”, la sua chiosa. Sarà pur vero che è presto parlarne ma Marco Bezzecchi pare davvero destinato a grandi traguardi.