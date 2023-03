MotoGP, la diretta del GP di Portogallo sul circuito di Portimao. LIVE

Cronaca in diretta

Ritorna il Motomondiale, ritorna lo spettacolo del campionato del mondo di MotoGP. Il primo appuntamento della stagione 2023 è il GP del Portogallo che si corre sul circuito di Portimao. Ieri già un antipasto del Mondiale con Pecco Bagnaia che ha vinto la prima Sprint Race della storia della classe regina sull’esempio della F1. Il campione del mondo in carica della Ducati ha battuto gli spagnolo Pramac Jorge Martin della Ducati e Marc Marquez, apparso in pallo sulla Honda. Quarto posto per la Ktm di Jack Miller, quindi i due piloti Aprilia Maverick Vinales ed Aleix Espargarò.

Per quanto riguarda invece la griglia di partenza sarà Marc Marquez a partire al palo, sua la prima pole position del Mondiale 2023 di MotoGP. In prima fila con lui la Ducati di Pecco Bagnaia, e quella Pramac di Jorge Martin. Seconda fila per Miguel Oliveira, Jack Miller mentre non ci sarà Enea Bastianini che si è fatto male cadendo proprio nella Sprint Race e quindi salterà la gara. Sono previsti 25 giri. Semaforo spento alle 15.00. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica: