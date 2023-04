MotoGP Spagna: impresa Bagnaia a Jerez, battute le Ktm

Il racconto della gara

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa sfida di MotoGP!

Warm up in corso, tutto pronto per la seconda partenza.

GIRO 3. Bagnaia in battaglia ora con Martin, che lo sta attaccando per la terza posizione; davanti, sorpasso di Miller su Binder.

GIRO 7. Giro veloce di Bagnaia che sta ora in scia di Binder, nel frattempo che battaglia tra Miller e Martin per il terzo posto.

GIRO 19. Martin non molla Miller, in grossa difficoltà in questa seconda parte di gara.

Una gara che si é fermata dopo un giro, bandiera rossa per l'incidente tra Quartararo e Oliveira, con il portoghese che ha avuto la peggio e non é potuto tornare in pista.

La MotoGP torna in pista e lo fa col GP di Spagna, quarto appuntamento della stagione 2023. Il Gran Premio di Spagna si corre sul circuito di Jerez. La classifica piloti è attualmente questa:

Marco Bezzecchi (65 pt.) Pecco Bagnaia (62 pt.) Maverick Vinales (48 pt.) Alex Rins (47 pt.) Johann Zarco (46 pt.)

Il pilota della KTM Brad Binder ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Spagna di MotoGp a Jerez de La Frontera. Il centauro sudafricano ha preceduto il campione del mondo Pecco Bagnaia (Ducati) e il compagno di marca Jack Miller, terzo. Ai piedi del podio Jorge Martin. Applausi per il veterano e wild card Dani Pedrosa, sesto.

In pole però nella gara partirà il pilota dell’Aprilia Aleix Espargaró precedendo in prima fila Jack Miller della KTM e Jorge Martin (Pramac), miglior ducatista. Pecco Bagnaia è riuscito a limitare i danni, partirà quinto. In seconda fila l’altra Ktm, di Brad Binder, quarto, e un incredibile Dani Pedrosa, sesto. Tra i grandi delusi il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, tredicesimo, e Fabio Quartararo, sedicesimo. Ci ha provato ma ha dato forfait Enea Bastianini. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Aleix Espargarò (Aprilia)

2. Jack Miller (KTM)

3. Jorge Martin (Ducati)

4. Brad Binder (KTM)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Dani Pedrosa (KTM)

7. Miguel Oliveira (Aprilia)

8. Johann Zarco (Ducati)

9. Luca Marini (Ducati)

10. Maverick Vinales (Aprilia)

11. Takaaki Nakagami (Honda)

12. Alex Marquez (Ducati)

13. Marco Bezzecchi (Ducati)

14. Franco Morbidelli (Yamaha)

15. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Alex Rins (Honda)

19. Stefan Bradl (Honda)

20. Joan Mir (Honda)

21. Augusto Fernandez (KTM)

22. Jonas Folger (KTM)

23. Iker Lecuona (Honda)

DNS Enea Bastianini (Ducati)