Servono visibilità e spettacolo per la MotoGP in crisi: raddoppiano le gare che assegnano punti validi per il Mondiale, ma i piloti dovranno studiare la strategia migliore.

24-03-2023 17:32

La stagione 2023, oltre per la sfida al campione del mondo Pecco Bagnaia e allo strapotere di una Ducati protagonista con moto ufficiali e moto clienti, sarà ricordata per la grande novità introdotta dalla Dorna, la Sprint Race in programma, a differenza di quanto accade in F1, prima di ogni GP: ecco nei dettagli tutto quel che c’è da sapere sul nuovo format della MotoGP.

Cos’è la Sprint Race

Per mettere una pezza alla perdita di interesse che, complice il ritiro di Valentino Rossi e le precarie condizioni di Marc Marquez, attanaglia la MotoGP dai tempi del Covid, la FIM e la Dorna hanno deciso di dare una sterzata riprendendo dalla F1 la Sprint Race: una novità volta a ridare visibilità e spettacolo, anche se i piloti (e i loro manager, in funzione di un ritocchino ai contratti) si sono lamentati dell’aumento dei rischi e dello stress.

Sarà una vera e propria gara, seppure su una distanza dimezzata rispetto al numero dei giri del GP, prevista per il sabato pomeriggio: si dovranno percorrere difatti la metà dei giri domenicali, con l’arrotondamento per difetto in caso di giri dispari, e assegnerà punti valevoli per la classifica iridata.

Sprint Race, i punti assegnati

Ottengo punti i primi 9 piloti al traguardo, a differenza della domenica in cui sono i primi 15 a conquistare punti: il fatto che di raddoppino le corse in grado di assegnare punti influirà sul modo di mettere a punto la moto, esigendo dai centauri una costanza di rendimento superiore alla stessa performance di un week-end

Questa è l’assegnazione dei punti legata alla Sprint Race.

1^ posizione: 12 punti

2^ posizione: 9 punti

3^ posizione: 7 punti

4^ posizione: 6 punti

5^ posizione: 5 punti

6^ posizione: 4 punti

7^ posizione 3 punti

8^ posizione: 2 punti

9^ posizione: 1 punto

Sprint Race, la pecularietà della MotoGP

La caratteristica principale della Sprint Race, che non coinvolgerà le classi Moto2 e Moto3 (private del warm-up domenicale, mentre è confermato quello della MotoGP a discapito delle PL4), è quella di essere una gara: per quello la sua griglia di partenza, stabilita dalla qualifica del sabato mattina, varrà anche ai semafori verdi accesi la domenica.

E’ la grande differenza tra la Sprint Race della Moto GP e quella della F1 (o la SuperPole in SBK), che definisce la griglia della partenza del GP: in F1 inoltre, per quanto gli eventi sprint siano raddoppiati rispetto al 2021 e al 2022, sono previste solo 6 Sprint Race, a Baku, Spielberg, Spa, Losail, Austin e San Paolo.

Sprint Race, le altre curiosità

Le vittorie della Sprint Race non saranno accumulate a quelle ottenute in MotoGp, saranno conteggiate in un’altra categoria: la MotoGP tornerà ad assegnare punti iridati di sabato, come faceva quando il GP di Assen si correva in quella giornata; l’orario di partenza della gara sprint, la cui procedura di partenza è ridotta, è le 15,00 locali, mentre il podio non sarà quello del GP.

L’intero format del week-end cambia: sono prolungate le PL1 e PL2 di venerdì e le PL3 precederanno di sabato mattino Q1 e Q2, cui si classificano i primi 10 nella classifica combinata al termine delle PL: basterà una stagione per capire quanto la novità sarà digerita da appassionati e addetti ai lavori?