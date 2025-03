MotoGP, Domenicali carica Bagnaia: "Svolta dal Qatar". E difende la scelta di Marquez

L'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali ha assicurato che Francesco Bagnaia darà una svolta ad un campionato di MotoGP partito in salita. E ha difeso la scelta di avergli affiancato uno come Marc Marquez

A voler essere maliziosi e perfidi, potremmo dire che Francesco Bagnaia si è ritrovato da quest’anno una serpe in seno che non perde occasione di azzannarlo. Parliamo di Marc Marquez, piombato nella scuderia ufficiale Ducati (come lo stesso spagnolo bramava, lecitamente) e ritrovatosi a condividere il box con un altro campione del mondo, sebbene con qualche titolo in meno rispetto a lui.

La partenza clamorosa di Marquez nel Mondiale 2025. Bagnaia arranca

E l’inizio di questa stagione ha dato una prova plastica dei nuovi rapporti di forza sia nel mondiale che nella casa di Borgo Panigale (che comunque vadano le cose, cambiano i protagonisti ma continua a dominare): l’ex Honda nei due appuntamenti di apertura della stagione è andato a punteggio pieno prendendosi tutto il possibile, sia in Thailandia che in Argentina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire a ruota il fratello Alex, in forze al team Gresini (sempre per conto di Ducati), mentre al momento in classifica Bagnaia è terzo, con una distanza di 31 punti dal compagno di squadra. E c’è il timore che nel prossimo appuntamento ad Austin, pista storicamente molto favorevole a Marquez, il copione possa ripetersi.

Domenicali è sicuro: “Dal Qatar sarà un altro campionato”

Ma non sarà sempre così, almeno a detta di una fonte autorevole, ovvero l’amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali. A margine della presentazione della Panigale V4 Tricolore Italia, edizione speciale in tiratura limitata (163 esemplari, tra l’altro tutti firmati da Pecco) della moto che celebra le Nazionali del nostro Paese e il trionfo di Bagnaia al GP del Mugello 2024, l’ad ha anzitutto ammesso un inizio difficile da parte di Pecco.

“Non sono state le sue gare più favorevoli, e tra l’altro ha concluso i test invernali con dei problemi che però non dipendevano da lui“, ha sostenuto Domenicali. Per poi rivelare: “Non abbiamo ancora visto il suo reale potenziale. E sono certo che lo vedremo forse non ad Austin, pista adatta a Marc, ma dal Qatar. E lì sarà un campionato diverso”.

E vedremo se nel frattempo Pecco tornerà alla GP24 con cui ha avuto un miglior feeling rispetto alla moto attuale. Eppure secondo Motorsport.com il torinese sta vivendo la sua miglior partenza stagionale dal 2019, anno di debutto nella MotoGP, conquistando tra Sprint e gara della domenica 43 punti in tutto nei primi due round di quest’anno.

“Marquez in Ducati? È stata una buona scelta”

Tuttavia questo non basta per avere la meglio su un Marquez tornato al suo antico stato di grazia. Ma era proprio necessario complicare la vita così a Bagnaia? Domenicali ha difeso questa scelta, sostenendo che è stata fatta dopo “un’attenta valutazione”. E ha aggiunto: “Lo abbiamo fatto pensando anche alle prestazioni globali che avremmo potuto ottenere, basandoci anche sul suo ottimo rendimento dell’anno scorso. Quindi abbiamo fatto le nostre considerazioni, e siamo giunti alla conclusione che si trattasse di una buona scelta”.