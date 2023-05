MotoGP, Ducati: frattura per Bagnaia. Messaggio definitivo sul Mugello

Dopo l'incidente con Vinales a Le Mans, Bagnaia si è procurato una frattura e ha voluto mandare un messaggio ai tifosi della Ducati in vista del Mugello.

21-05-2023 15:18

L’ultimo weekend di MotoGP non è andato come Pecco Bagnaia sperava, con la caduta in gara a Le Mans dopo un contatto con Vinales: tra i due piloti si è sfiorata anche la rissa. Il campione del mondo in carica ha raccolto così zero punti, restando comunque in testa al campionato ma con l’amico Bezzecchi che adesso si trova ad appena un punto di distanza.

Bagnaia al Mugello ci sarà

Adesso Pecco Bagnaia ha voglia di riscatto, anche perché la prossima gara di MotoGP andrà in scena al Mugello. I tifosi della Ducati non hanno nascosto la loro preoccupazione negli ultimi giorni per la condizione fisica del campione del mondo, senza dimenticare l’incertezza sulla presenza di Bastianini, praticamente fermo da inizio stagione.

La caduta a Le Mans dopo l’incidente con Vinales ha procurato una frattura a Bagnaia, ma fortunatamente la sua presenza per il Mugello non è in dubbio, come ha riportato lo stesso pilota torinese sul profilo social di Twitter.

Il messaggio di Bagnaia

Queste le parole di Pecco Bagnaia: “Quando sono tornato da Le Mans, ho continuato a sentire dolore alla mia caviglia destra. Ho quindi deciso di sottopormi a ulteriori controlli al centro medico di Misano, dove è emersa una frattura parziale dell’astragalo. Questo non impedirà la mia partecipazione al prossimo Gran Premio d’Italia“.

La conferma della Ducati

Tutto confermato anche dalla Ducati: “Poiché Pecco Bagnaia avvertiva ancora un po’ di dolore alla caviglia destra, dopo la caduta di domenica scorsa in Francia, è stato sottoposto a ulteriori controlli a Misano, che hanno riscontrato una piccola frattura parziale dell’astragalo. Questo lieve infortunio non gli impedirà di partecipare al prossimo GP d’Italia”.

Testa perciò al Mugello, con Bagnaia che ha voglia di trionfare davanti ai tifosi della Ducati. Il tempo per recuperare dall’infortunio c’è tutto e il campione del mondo in carica – se sarà al top della condizione – partirà favorito per la vittoria.