07-08-2022 16:42

Francesco Bagnaia sorride dopo il Gran Premio di Gran Bretagna vinto da lui oggi, 7 agosto, che gli consente di rimanere in lotta per la conquista del Mondiale. Per il pilota della Ducati si tratta della quarta vittoria dell’anno. Un successo prima di una breve pausa: tra due settimane si correrà al Red Bull Ring, in Austria.

MotoGp, Francesco Bagnaia ancora in lotta per il Mondiale

Francesco Bagnaia grazie alla vittoria del Gran Premio i Gran Bretagna può ancora sognare in grande. Il pilota in forza alla Ducati si riporta a – 49 dal leader della classifica generale, ovvero Fabio Quartararo oggi solo ottavo. Si tratta del secondo successo consecutivo. È l’ottavo vincitore diverso nelle ultime otto edizioni del GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. L’italiano si aggiunge in ordine a Quartararo, Rins, Dovizioso, Viñales, Rossi, Marc Marquez e Lorenzo.

MotoGp, la gioia di Bagnaia

Contento, ma ancora non pienamente soddisfatto a fine gara l’azzurro, che ammette anche come ci siano stati alcuni errori. «Non è stato semplice oggi. Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend con l’aderenza al posteriore. Oggi però abbiamo fatto un buon passo avanti al mattino usando la dura al posteriore. Ho trovato un feeling migliore, ma mi mancava ancora qualcosa, che però abbiamo trovato in gara».

MotoGp, Bagnaia ringrazia Valentino Rossi

A caldo Bagnaia si sofferma anche sui ringraziamenti. «Devo ringraziare il mio team che ha fatto un lavoro incredibile. Questa vittoria la considero tra le mie migliori. Penso che sia davvero la migliore che abbia mai ottenuto perché non è stata per nulla semplice». C’è spazio anche per l’ex collega delle Moto e campione Valentino Rossi. «Voglio ringraziare il mio trainer Carlo, Vale (Rossi, ndr) e Casey (Stoner, ndr) perché mi hanno scritto dei messaggi in questi giorni. Vale poi mi dà più sostegno di tutti. Sono molto contento».