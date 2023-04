MotoGP, GP delle Americhe: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

Dopo la pausa, torna lo spettacolo della MotoGP con il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale. Bezzecchi leader, Bagnaia cerca il riscatto.

16-04-2023 22:38

Dopo una settimana di pausa, torna la MotoGP. Si corre il GP delle Americhe, terzo appuntamento di un Mondiale che, al momento, ha regalato tante emozioni.

Si riparte con Marco Bezzecchi leader della classifica piloti e con un Pecco Bagnaia che vuole riscattarsi dopo le difficoltà al GP in Argentina. tanti assenti, tra cui Marc Marquez.

MotoGP, GP delle Americhe: Bagnaia punta al pronto riscatto

Dopo la caduta al GP d’Argentina, Pecco Bagnaia ha il desiderio (forte) di tornare protagonista ad Austin. Il Campione del Mondo in carica punta a vincere la terza tappa del Mondiale, così da rilanciarsi.

Le assenze di Marc Marquez ed Enea Bastianini potrebbero permettere a Pecco Bagnaia di guadagnare un vantaggio importante su entrambi. Attenzione a Marco Bezzecchi che, dopo aver vinto in terra argentina, vuole ripetersi e conservare la testa del Mondiale.

MotoGP, GP delle Americhe: le caratteristiche del circuito

Il GP delle Americhe si disputa sul circuito delle Americhe (COTA), ad Austin, piazza di grande fascino per il motomondiale. Il circuito è lungo esattamente 5.513 metri per un totale di 20 curve (11 a sinistra, nove a destra).

Si tratta di uno dei circuiti più completi del calendario del Mondiale. Impegnativa Curva 1 e, in generale, la staccata a Curva 12, alla fine del rettilineo. Marc Marquez l’ha vinto sette volte. Lo scorso anno il successo è andato a Enea Bastianini.

MotoGP, GP delle Americhe: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto concerne il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale, si parte il venerdì con le Libere 1 alle 17.45 e le Libere 2 alle 22. Il sabato Libere 3 alle 17.10 e Qualifiche fissate per le 17.50. La sprint alle 22. La gara è in programma domenica alle 21.00. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (208).

Venerdì 14 aprile



Ore 16.00: prove libere 1 Moto3

Ore 16.50: prove libere 1 Moto2

Ore 17.45: prove libere 1 MotoGP

Ore 20.15: prove libere 2 Moto3

Ore 21.05: prove libere 2 Moto2

Ore 22: prove libere 2 MotoGP

Sabato 15 aprile

Ore 15.40: prove libere 3 Moto3

Ore 16.25: prove libere 3 Moto2

Ore 17.10: prove libere 3 MotoGP

Ore 17.50: qualifiche MotoGP

Ore 19.50: qualifiche Moto3

Ore 20.45: qualifiche Moto2

Ore 22: gara sprint MotoGP (anche in chiaro su TV8)

Domenica 16 aprile

Ore 16.45: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 18: gara Moto3 (differita su TV8 dalle 20.15)

Ore 19.15: gara Moto2 (in differita su TV8 dalle 21.30)

Ore 21: gara MotoGP (in differita su TV8 dalle 23.00)

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: consulta la GUIDA TV per conoscere gli orari.