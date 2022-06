MotoGP, GP di Catalunya al Montmelò: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

03-06-2022 09:49

Dopo aver corso al Mugello, in Italia, la MotoGP riabbraccia la Spagna proponendo il classico Gran Premio di Catalunya (Barcellona). Si corre sul circuito del Montmelò, uno dei più tradizionali e prestigiosi nel calendario del motomondiale.

GP di Catalunya (Barcellona) al Montmelò: le caratteristiche del circuito

Inaugurato nel lontano 1991, il circuito si trova a Montmelò, a circa 20 km dalla città di Barcellona. Guardando l’albo d’oro si evince come Valentino Rossi sia il recordman di successi. Il Dottore, infatti, ha vinto il Gran Premio di Barcellona in ben sette occasioni. Per il record del tracciato bisogna bussare alla porta di Johann Zarco: 1’39″939 il miglior tempo di sempre, su Ducati, nel 2021.

Il tracciato è piuttosto intrigante. Si snoda per un totale di 4.700 metri con ben 14 curve (otto a destra e sei a sinistra). Caratteristico il rettilineo che arriva ad una lunghezza pari a ben un chilometro. La staccata più complicata alla prima curva dove le moto passano dalla velocità massima (oltre 330 km/h) a circa 100 km/h.

GP di Catalunya (Barcellona) al Montmelò: i favoriti

La vittoria al Mugello ha ridato tanta fiducia a Pecco Bagnaia che, a Barcellona, punta ad un’altra vittoria. Il pilota della Ducati è stato chiaro: il circuito del Montmelò è uno dei suoi preferiti. Un motivo in più per considerarlo uno dei favoriti al successo finale, al pari di Fabio Quartararo (fresco di rinnovo con la Yamaha).

Il leader della classifica Mondiale sta dimostrando di sapersi adattare ad ogni situazione e trarne sempre il miglior risultato possibile. A Barcellona, dovesse partire con il ritmo giusto, potrebbe davvero dare del filo da torcere a tutti quanti e rafforzare così il suo primato in classifica generale.

Tra le possibili sorprese, attenzione a Enea Bastianini. Già vincitore di tre GP, il pilota del team Gresini Racing ha tanta voglia di riscatto dopo l’errore al Mugello che gli è costata una rovinosa caduta. Da non sottovalutare neppure Aleix Espargarò su Aprila, altro pilota in un grande momento di forma.

GP di Catalunya (Barcellona) al Montmelò: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Il fine settimana di gara della top class si aprirà in maniera classica con le due sessioni di prove libere del venerdì, una in programma la mattina e una nel primo pomeriggio.

Il sabato si proseguirà poi dalle ore 14.10 con le qualifiche (anticipate dalle FP3 in mattinata e dalle FP4 nel pomeriggio), mentre domenica sarà il turno della gara (start alle ore 14).

Di seguito tutto il programma del weekend di gara al Montmelò:

GP di Catalunya (Barcellona) al Montmelò: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Per il fine settimana del Gran Premio di Catalunya (Barcellona) al Montmelò, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Contemporaneamente, sabato e domenica verranno trasmesse in chiaro su TV8 qualifiche e gare.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme.

Venerdì 3 giugno

Sky Sport

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 4 giugno

Sky Sport

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

TV8

Ore 15:30: qualifiche MotoGP (differita)

Domenica 5 giugno

Sky Sport

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

TV8

Ore 17:05: gara MotoGP (differita)