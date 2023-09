MotoGP, GP Giappone: Martin inarrestabile, Bagnaia predica calma. Ma ammette: "Qualcosa non va"

Jorge Martin continua ad avere dalla sua una dote fondamentale negli sport e in particolare nel motorsport: quella che viene chiamata nei Paesi anglosassoni consistency, e potremmo tradurre sbrigativamente con “costanza”, ma con un termine che includa la capacità di avere una notevole coerenza di prestazioni, risultati e soprattutto di tempra.

Lo spagnolo del team Pramac ha infatti vinto la sua terza Sprint Race di fila, in questo caso quella che si è corsa stamane per il GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento della MotoGP 2023. Già dopo il primo giro Martin si è portato a 370 millesimi dai rivali, per poi chiudere primo con 1,390 secondi su Brad Binder (con KTM che sta dimostrando di poter essere competitiva in Giappone) e ben 5,279 da Francesco Bagnaia.

Certo, la gara di domani sarà un altro paio di maniche, tra moto più pesanti essendo più rifornite e una diversa scelta in termini delle gomme. Ma considerando la marcia pressoché inarrestabile di Martin, il ruolo di disturbatrici delle KTM e qualche incognita di assetto, oltre ovviamente alla pressione, per Bagnaia le cose stanno diventando più complesse, sebbene non drammatiche ovviamente.

Nelle dichiarazioni post Sprint, raccolte da Sky Sport, Pecco ha ammesso di aspettarsi più grip dalla sua Desmosedici GP 23, oltre ad essere più veloce dal primo giro. “E invece ho faticato abbastanza”, per poi aggiungere:

“ Non riuscivo a spingere quanto avrei voluto e ogni volta che ci provavo mi scappava il posteriore . Ho cercato di limitare i danni per fare il massimo e alla fine è venuta fuori una bella lotta con Jack [Miller] . Mi sono divertito con lui. Passarlo è stato difficile come sempre, perché frena molto forte e poi si ferma, quindi ha anche un bello spunto in uscita”.

Per quanto riguarda domani, “c’è da lavorare”, altra ammissione di Pecco.

“Bisogna capire cosa è successo oggi. Non mi aspettavo una difficoltà simile in accelerazione. Tuttavia sono sereno perché so che c’è stato qualcosa che non ha funzionato come avrebbe dovuto. So che quando si è in queste situazioni bisogna sempre cercare di fare il massimo e lo abbiamo fatto. Se avessi avuto una possibilità e l’avessi sprecata sicuramente mi sarebbero girate di più.

Dopo un weekend come quello in India era importante finire davanti. Tutto sommato è un inizio positivo, ma dobbiamo capire cosa non abbia funzionato oggi. Siamo andati fortissimo per tutto il weekend e questa è stata la sessione più difficile”.