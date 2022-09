MotoGP, GP Giappone: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

23-09-2022 18:02

La MotoGP è pronta per il 16° dei 20 appuntamenti del Mondiale 2022. Iniziano le complicate trasferte asiatiche con il Gran Premio del Giappone, che torna in calendario per la prima volta dopo tre anni sul circuito di Motegi, di proprietà Honda. Dopo l’ultima gara di Aragon, Pecco Bagnaia è ora a soli 10 punti di distanza dal leader del campionato Fabio Quartararo. Vicino anche Aleix Espargaró, a -17. Resta in gioco pure Enea Bastianini, vincitore domenica sul circuito spagnolo e adesso a 48 punti dal primo.

Le caratteristiche del circuito Twin Ring di Motegi

Il Gran Premio del Giappone del Motomondiale si corre sul tracciato Twin Ring di Motegi, costruito dalla Honda nel 1997 ed entrato nel calendario iridato delle due ruote nel 1999. Il circuito è lungo 4801 metri con 14 curve, di cui otto a destra e sei a sinistra. Un circuito difficile con lunghi rettilinei e staccate brusche e complicate, con i freni messi davvero a dura prova. Saranno da valutare anche le condizioni meteo.

Parte iniziale della pista con tre allunghi intervallati da curve ad angolo retto. Quindi una parte centrale con diverse curve veloci in sequenza, fino al tornantino della curva 10. Da lì il rettilineo più lungo che porta alla difficilissima staccata in discesa alla 11. A chiudere una veloce sinistra-destra sempre teatro di colpi di scena. 24 giri in programma per la MotoGP. Il record della pista è del 2015 di Jorge Lorenzo in 1’43″790.

I favoriti del GP del Giappone: Bagnaia e Quartararo, occhio a Bastianini

I grandi protagonisti del GP del Giappone di Motegi saranno i primi della classifica mondiale, con Pecco Bagnaia favorito d’obbligo dato l’eccezionale momento di forma con quattro vittorie e un secondo posto nelle ultime cinque gare, che hanno portato il ducatista a recuperare ben 81 punti a Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha è ancora in testa al Mondiale e a Motegi dovrebbe fare meno fatica rispetto alle ultime gare.

Anche ad Aragon era competitivo, ma la sua corsa è durata pochissime curve. Attenzione come sempre a Enea Bastianini, carico dopo la quarta vittoria dell’anno e ancora in lizza per il titolo visti i 48 punti di ritardo. Il Giappone potrebbe essere una grande occasione anche per Aleix Espargaró, a -17 e fresco di ritorno sul podio ad Aragon. Da valutare poi le condizioni di Marc Marquez, che ancora non ha disputato una gara completa.

Date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Il GP del Giappone si è aperto con un’unica lunga sessione di prove libere del venerdì, dati i vari problemi di logistica per una trasferta così lontana a pochissimi giorni dalla gara di Aragon. Sabato in programma una seconda sessione di prove libere, poi la terza e quindi le qualifiche. La gara della MotoGP di Motegi è così prevista per domenica alle ore 8 italiane.

Ecco il programma di sabato e domenica:

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Per il fine settimana del Gran Premio del Giappone a Motegi, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Domenica verranno poi trasmesse in differita in chiaro su TV8 le gare di tutte e tre le categorie.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme:

Sabato 24 settembre

Sky Sport

Ore 2.00: prove libere 2 Moto3

Ore 2.55: prove libere 2 Moto2

Ore 3.50: prove libere 2 MotoGP

Ore 5.35: qualifiche Moto3

Ore 6.30: qualifiche Moto2

Ore 7.25: prove libere 3 MotoGP

Ore 8.05: qualifiche MotoGP

TV8

Ore 12.00: sintesi qualifiche Moto3-Moto2-MotoGP (differita)

Domenica 25 settembre

Sky Sport

Ore 3.00: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 5.00: gara Moto3

Ore 6.20: gara Moto2

Ore 8.00: gara MotoGP

TV8

Ore 9.15: gara Moto3 (differita)

Ore 10.30: gara Moto2 (differita)

Ore 12.15: gara MotoGP (differita)