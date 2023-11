MotoGP, Gp Malesia libere: Martin parte subito forte, è primo. Bagnaia va piano ma vuole andare lontano

Miglior tempo di Jorge Martin nelle prime prove libere del Gran Premio di Malesia, terzultima prova del Mondiale 2023 in MotoGp. Pecco Bagnaia, è solo 15° ma senza usare gomme nuove nel finale della sessione. Prequalifiche dalle 8

10-11-2023 06:54

Come nelle ultime gare parte subito forte Jorge Martin nel Gran Premio di Malesia. Lo spagnolo del team Ducati Pramac ha fatto subito il miglior tempo nella prima e unica sessione di prove libere sul circuito di Sepang. Un gran tempo a cui fa da contraltare il 15° tempo di Francesco Bagnaia. Pecco, leader del Mondiale MotoGP con 13 punti a 3 gare dalla fine ha però scelto una tattica, lavorare sulle gomme in vista della gara di domenica. Alle 8 le pre-qualifiche, decisive per l’accesso al Q2 del sabato

MotoGP Malesia, libere: Martin è subito Martinator, Pecco è lontano

Jorge Martin più veloce nelle Libere del Gran Premio della Malesia. A Sepang, Martinator ha girato in 1:59.513, con gomme nuove nel finale del suo time attack. L’unico con il ritmo dello spagnolo è il connazionale Alex Marquez, con la Ducati Gresini, staccato di appena 49 millesimi, Zarco è 3° a +0.401, un buon Morbidelli è 4° a +0.542 con la Yamaha. Bagnaia chiude al 15° posto, staccato di +1.375 dal leader Martin ma Pecco ha girato con gomme usate nel finale forse per capire la resistenza e l’usura in vista della gara.

Prove libere GP Malesia: i tempi

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Jorge Martin Ducati 1:59.513 2 Alex Marquez Ducati +0.049 3 Johann Zarco Ducati +0.401 4 Franco Morbidelli Yamaha +0.542 5 Fabio Quartararo Yamaha +0.621 6 Luca Marini Ducati +0.729 7 Aleix Espargaro Aprilia +0.731 8 Marco Bezzecchi Ducati +0.738 9 Pol Espargaro KTM +0.785 10 Augusto Fernandez KTM +0.954 11 Jack Miller KTM +1.006 12 Miguel Oliveira Aprilia +1.081 13 Raul Fernandez Aprilia +1.267 14 Fabio Di Giannantonio Ducati +1.356 15 Francesco Bagnaia Ducati +1.375 16 Enea Bastianini Ducati +1.389 17 Marc Marquez Honda +1.597 18 Brad Binder KTM +1.665 19 Joan Mir Honda +1.835 20 Maverick Viñales Aprilia +1.839 21 Takaaki Nakagami Honda +2.024 22 Alvaro Bautista Ducati +3.003 23 Iker Lecuona Honda +3.780

