MotoGP, il gran premio di Spagna in diretta-live

PRE GARA

Quartararo a caccia del tris, Morbidelli e le Ducati per il primo acuto stagione, Rossi e Marquez per cercare se stessi. Sarà come al solito avvincente il Gran Premio di Spagna di MotoGp, quarta prova del Motomondiale nella classe regina che si corre sulla pista di Jerez. Fabio Quartararo partirà in pole position a caccia del terzo successo su 4 gare con la sua Yamaha. Al suo fianco un ottimo Franco Morbidelli (staccato di soli 57 millesimi) con la Yamaha Petronas e la Ducati factory di Jack Miller. Seconda fila e quarto posto in griglia per Francesco Bagnaia, al fianco di Nakagami e Johann Zarco.

Male i due grandi e attesi ex pluri campioni del mondo ancora una volta nelle retrovie. Entrambi fuori dal Q2 Marc Marquez (14°) alla seconda gara post infortunio e caduto ben due volte, una proprio stamattina nel warm up, e il sempre più deludente e deluso Valentino Rossi (17°) appena davanti al fratello Marini e Petrucci. Terza fila invece per Maverick Vinales, l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Suzuki di Rins. Solo 11° il campione del mondo in carica Joan Mir, seguito in quarta fila dalla KTM di Brad Binder e la Honda della wild card Stefan Bradl.

La griglia di partenza del Gp Spagna

1 Fabio QUARTARARO 1’36.755

2 Franco MORBIDELLI 1’36.812

3 Jack MILLER 1’36.860

4 Francesco BAGNAIA 1’36.960

5 Takaaki NAKAGAMI 1’37.008

6 Johann ZARCO 1’37.054

7 Maverick VINALES 1’37.070

8 Aleix ESPARGARO’ 1’37.085

9 Alex RINS 1’37.124

10 Joan MIR 1’37.154

11 Brad BINDER 1’37.467

12 Stefan BRADL 1’37.502

13 Pol ESPARGARO’ 1’37.404

14 Marc MARQUEZ 1’37.489

15 Enea BASTIANINI 1’37.675

16 Miguel OLIVEIRA 1’37.764

17 Valentino ROSSI 1’37.915

18 Luca MARINI 1’37.925

19 Danilo PETRUCCI 1’38.065

20 Alex MARQUEZ 1’38.069

21 Iker LECUONA 1’38.139

22 Lorenzo SAVADORI 1’38.325

23 Tito RABAT 1’38.641

Fonte: Ansa