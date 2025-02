MotoGP, GP Thailandia, Bagnaia smaschera l'errore della Direzione Gara: "Hanno ammesso tutto. Parlerò con Morbidelli"

Parte subito col botto la stagione 2025 di MotoGP, con la prima giornata di prove a Buriram che si conclude con il primato dei fratelli Marquez e la disfatta di Bagnaia. Che paga però l'errore clamoroso della Direzione Gara

In Parthenope di Paolo Sorrentino il personaggio di Greta Cool, interpretato da una Luisa Ranieri in stato di grazia, fa il suo ingresso in scena sentenziando “Pe’ me sorprendere a me ce vò ‘a bomba atomica!”. Non sarà una roba di pari portata, ma certo è che la prima giornata della MotoGP anno domini 2025 ha riservato dei colpi di scena abbastanza bombastici: Alex Marquez conferma le buone impressioni nei test pre-stagionali andando a chiudere in vetta le pre-qualifiche del GP di Buriram, davanti al fratello Marc Marquez, fresco Ducati ufficiale. E il compagno di quest’ultimo, Francesco Bagnaia, sarà costretto invece a passare per le force caudine del Q1. E per responsabilità che esulano dalle sue prestazioni in pista.

GP Thailandia, Bagnaia fallisce l’accesso alle Q2: scoppia il caso con Morbidelli

Niente accesso nella Q2 per Pecco, che ha chiuso la propria sessione 13esimo, con un distacco di 472 millesimi da Alex Marquez: il pilota del team Aprilia ha portato la sua moto ad un passo dal far scendere il miglior tempo sotto l’1:29, staccando di 52 millesimi il fratello.

Bagnaia ha pagato in particolare la cancellazione del tempo che stazionava intorno al settimo posto (e quindi da accesso alla Q2) per via dello sventolio delle bandiere gialle sul finale delle pre-qualifiche. Peccato però che queste bandiere erano state introdotte per un errore non molto chiaro.

E poi l’impedimento da parte di Franco Morbidelli, davanti a lui in traiettoria tra il secondo e il terzo settore nell’ultimo giro. Il pilota del team Pertamina VR46 è finito sotto investigazione, con il rischio di una penalizzazione che eventualmente potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Tardozzi: “Piloti poco professionali”

Ma intanto la frittata è fatta. Il primo a commentare l’episodio è stato Davide Tardozzi. A Sky Sport il team manager Ducati ha spiegato: “Nel giro finale Bagnaia stava per conquistare un tempo sufficiente per rientrare nei primi dieci, ma poi ha avuto la sfortuna di avere davanti Morbidelli e anche altri piloti che stavano girando molto lenti. E che, in maniera poco professionale, si ritrovavano nella stessa traiettoria”.

Già gli anni scorsi lo stesso Pecco si era lamentato del malcostume dei piloti lenti nelle sessioni, in attesa del traino giusto per fare il tempo. Nel 2022 a Le Mans aveva definito questa situazione “ridicola”, ma che al tempo stesso i commissari di gara e la Commissione di Sicurezza aveva spiegato che una eventuale penalizzazione avrebbe potuto colpire chiunque si trovasse nella necessità di rallentare. “Però a ben vedere sono sempre gli stessi che vanno lenti”, aggiunse allora il piemontese.

Bagnaia spiega cos’è successo: “La Direzione Gara ha confermato l’errore”

Tornando all’oggi, Bagnaia ha ricostruito così a Sky Sport il fattaccio: “Le Prove stavano andando bene, anche con la gomma usata. Forse abbiamo aspettato un po’ troppo per provare il time attack col senno di poi, però comunque era tutto a posto generalmente. Ho fatto il tempo per entrare in Q2, cancellato però per uno sbaglio commesso dalla Direzione Gara come mi hanno comunicato poco fa“.

Insomma, una beffa atroce per Pecco: “Le gialle da curva 8 all’ultima sono state sventolate senza motivo. Però il tempo non può essermi più restituito, nonostante l’errore commesso da altri”. Il pilota l’ha presa con la sua consueta signorilità, guardando il bicchiere mezzo pieno, ovvero “un buon feeling con la moto”.

“Morbidelli ha bloccato la mia traiettoria”

Poi sulla controversia con Morbidelli, il pilota ha spiegato di essersi arrabbiato perché non c’era la bandiera gialla e si è comunque ritrovato con altri tre piloti oltre al rivale del team VR46 che stavano procedendo lenti. “Ma il problema è che Franco è rimasto in traiettoria a differenza di altri. Più tardi ci confronteremo – ha proseguito Bagnaia – ed è stato un peccato perché anche con quel giro avrei potuto centrare la Q2. Diciamo che negli ultimi quindici minuti non è andato nulla per il verso giusto. Partirò ingiustamente dalla Q1, ma così è. Tuttavia girando con le stesse gomme di Marc il passo era simile, lui giusto un decimo e mezzo meglio”.

Marquez: “Pecco potrà conquistare la prima fila”

E così, mentre Bagnaia dovrà penare per conquistare i piazzamenti migliori sulla griglia, Marquez si gode il suo exploit in questo venerdì, coronato anche dal miglior tempo nelle FP1 (1:29.423, per la precisione). E poteva svettare anche nelle pre-qualifiche, se il tempo di 1:28.8 non fosse stato cancellato per via della caduta di Marco Bezzecchi che ha determinato il regime di bandiere gialle in pista.

Lo spagnolo ha lodato il compagno di squadra per il suo “buon passo”, quello tra i migliori “assieme a me, mio fratello e Bezzecchi”. E si aspetta che domani Pecco possa conquistare la prima fila, “visto che oggi ha avuto problemi con le bandiere gialle. Ora analizzerò la sua telemetria”.

Marquez, riguardo la sua prestazione, ha detto che già dal primo giro ha vissuto le sensazioni viste nei test pre-stagionali dove già aveva dato buoni risultati (assieme al fratello). E a proposito di Alex, ha aggiunto: “Lui non è più una sorpresa, se mi batte mi spiace meno rispetto a qualcun altro”. Poi si è detto sorpreso dai risultati delle Aprilia, con tre di esse nella top ten a partite da Marquez Jr: “Gli altri marchi si stanno dando da fare, ma per fortuna la Ducati resta avanti”.