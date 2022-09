MotoGP, Marc Marquez è tornato in pista a Misano: le prime sensazioni

06-09-2022 14:30

Marc Marquez è tornato. A tre mesi di distanza dalla quarta operazione al braccio destro in due anni, il pilota spagnolo è riuscito a risalire in sella alla sua Honda RC213V nei test della MotoGP a Misano.

Marquez di nuovo in sella alla Honda

L’otto volte campione del mondo è così rientrato in pista nella prima delle due giornate di prove in programma sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dove si è appena tenuto il Gran Premio vinto dalla Ducati di Pecco Bagnaia. La prima volta per Marquez su una MotoGP dopo il 29 maggio.

Sono passati infatti più di tre mesi dall’ultima corsa disputata dallo spagnolo, ovvero il GP d’Italia sulla pista del Mugello. Il 2022 è la terza stagione disastrata per Marquez, con già otto gare saltate quest’anno. Dopo quella famosa caduta di Jerez tra omero e diplopia ne ha passate davvero di tutti colori.

Le prime sensazioni dopo il rientro

Marquez è sembrato molto sorridente dopo i primi giri fatti nella mattinata di test a Misano. Qualche minuto prima delle 10 il pilota spagnolo è uscito dai box con la sua RC213V e ha subito fatto parecchi giri con dei tempi anche piuttosto interessanti, specie per uno fermo da almeno tre mesi.

Nei momenti di pausa fra un run e l’altro, Marquez ha parlato con i suoi tecnici al box con un bel sorriso in faccia. Segno che le condizioni dell’omero e della spalla stiano migliorando sempre più. E che il rientro in un weekend di gara non sia poi così tanto lontano per l’otto volte campione del mondo.

Le ipotesi sul ritorno nel Mondiale

Già dopo il quarto intervento chirurgico tre mesi fa, Marquez aveva fatto intendere come questa volta l’operazione sia stata quella giusta. E che ora lo spagnolo sia in grado di tornare al suo livello per essere di nuovo competitivo per vincere. Già lo scorso anno, nonostante tutto, aveva trionfato in tre gare.

Dopo i test, ci sarà il GP di Aragon il 18 settembre. Una pista amica, in senso antiorario, dove Marquez potrebbe già rientrare in pista con gli altri piloti MotoGP. A Misano ha anche provato ali e carene nuove per tornare nel finale di questo campionato e per lottare di nuovo per vincere tutto a partire dal 2023.