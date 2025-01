MotoGP: "Marquez è impressionante" parola di Domenicali. Bagnaia se la spassa con Rossi, Martin lancia la sfida

I piloti MotoGP scaldano i motori in vista del Mondiale: Marquez prende confidenza con Ducati con la Panigale V2, Bagnaia partecipa alla 100km dei Campioni con Rossi e tanti altri, Martin programma l'assalto al titolo con Aprilia

Manca ancora oltre un mese e mezzo all’inizio del Mondiale MotoGP ma i piloti affilano già le armi in vista della nuova stagione. Marc Marquez non ha perso tempo. Lo spagnolo ha voglia di Ducati ora che è nel team ufficiale e in questi giorni ha provato una moto stradale, la Panigale, facendo mirabilie ad Aspar a Valencia impressionando un po’ tutti a cominciare dall’ad Claudio Domenicali.

Ma i suoi avversari non stanno a guardare. Si allena anche Francesco Bagnaia che condividerà il box Ducati Factory con Marquez. Pecco se la sta spassando con Valentino Rossi e non solo al ranch di Tavullia nell’oramai consolidato appuntamento della 100km dei Campioni che si tiene nel fine settimana. E Jorge Martin? Il campione del mondo promette una grande Aprilia che gli consenta di rivincere il titolo quanto prima.

Marquez voglia Ducati: gira ad Aspar con una Panigale V2

Mancano una decina di giorni all’inizio delle presentazioni delle varie scuderie. In particolare il 20 Gennaio a Madonna di Campiglio ci sarà il classico vernissage sulla neve per il team Ducati Factory che quest’anno avrà la coppia da sogno Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Lo spagnolo non vuole perdere tempo e in questi giorni è sceso in pista, sul circuito di Aspar a Valencia con una Ducati Panigale V2, sia nella versione 2024 che in quella nuova 2025.

“Primo contatto con la nuova Panigale V2 al Circuito Aspar! Un buon modo per iniziare l’anno in pista” ha scritto Marc sui social postando un po’ di scatti di questo test per fini promozionali, il primo di fatti con la Ducati dopo il test di Barcellona a fine 2024.

Claudio Domenicali impressionato dai tempi di Marquez

La voglia Ducati di Marquez, al di là degli obblighi istituzionali e marketing, unita alla velocità dello spagnolo hanno fatto una buona impressione sull’amministratore delegato Claudio Domenicali che ha affidato a Linkedin il suo pensiero: “Era poco prima di Natale quando ero al telefono con Marc per i soliti auguri per le feste e ho scoperto che aveva pianificato un allenamento a Valencia. Mi ha detto non solo che amava la maneggevolezza rapida della moto, la posizione di guida super confortevole e l’erogazione di potenza “elettrica”, ma anche che era riuscito a girare in 1’12.2 secondi!”

Marquez da record! “Il mio team – prosegue Domenicali – mi ha informato che questo corrisponde al record sul giro non ufficiale per la classe Supersport! Tuttavia, la Panigale V2 2025 era una versione completamente stradale, con scarico catalizzato omologato, faro anteriore, fanale posteriore e cavalletto laterale! Non vediamo l’ora di testare la Panigale 2025 in versione da gara completa con Marc e Pecco. Grazie, Marc, e tanti complimenti agli ingegneri Ducati che hanno sviluppato questa moto!”

Bagnaia partecipa alla 100km dei campioni organizzata da Rossi

Se Marquez gira con una Ducati Supersport, Bagnaia non è da meno. Pecco in questo fine settimana partecipa alla !100km dei campioni” tradizionale oramai appuntamento invernale organizzato da Valentino Rossi al suo ranch di Tavullia con tanti amici colleghi. Oltre Bagnaia e il Dottore fresco di seconda paternità ci sono anche gli altri top rider MotoGP.

Tra questi Bezzecchi, Morbidelli, Bastianini, Pedro Acosta, James Douglas Beach, ex campione di Supersport del MotoAmerica, Thomas Chareyre, sei volte campione del Mondo Supermotard, Michael Dunlup, leggenda del Tourist Trophy con ben 29 vittorie, Sammy Halbert e Lasse Kurvinen, campioni del Mondo di Flat Track, Tim Neave e Davey Todd, piloti del BSB oltre a Gautier Paulin, ex stella del Motocross mondiale.

Martin contento di Aprilia: “In due anni al titolo”

Non ha ancora deciso se correrà con l’1 o con il fedele 89 che l’ha accompagna in tutta la sua gavetta. Una cosa è certa, Jorge Martin è il campione del mondo in carica. Così come è sicuro che sarà difficile per Martinator concedere il bis vista la scelta, quasi “obbligata” di andare in Aprilia dopo lo sgarbo Ducati di aver dato a Marquez la moto ufficiale.

Martin in un’intervista per il podcast Tengo Un Plan ha spiegato ancora una volta la scelta ma soprattutto offerto un quadro della competitività della casa di Noale: “La sfida è enorme perché sto passando da una moto con la quale lottavo per le prime posizioni ad una che si trova in fondo alla top 10. Non ho idea di come sarà realmente la moto. Portare l’Aprilia a giocarsi il titolo non è l’obiettivo per la nuova stagione ma l’occasione potrebbe arrivare già nel 2026. Per ora, devo solo fare del mio meglio”.