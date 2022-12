08-12-2022 08:49

Grazie a MotoGP, Marc Marquez, fenomeno su due ruote, e Max Verstappen, asso delle quattro ruote, si sono seduti allo stesso tavolo a colloquiare delle rispettive passioni.

F1, Verstappen esaltato dal “gladiatore” Marquez

Max Verstappen, nel video, si sofferma su una caratteristica particolare di Marc Marquez, ovvero la sua capacità di non arrendersi mai, vero marchio di fabbrica del pluricampione della Honda.

“Quello che mi piace di Marc è che è un gladiatore, non si arrende mai. E’ molto determinato, competitivo e duro“, le parole del due volte Campione del Mondo della Formula 1 che, recentemente, ha fatto sapere come il suo futuro potrebbe essere lontano dalla F1.

MotoGP, Marquez affascinato da una qualità di Verstappen

Anche Marc Marquez ha una grande stima nei confronti dell’olandese, attuale dominatore della Formula 1. In particolare, il pilota spagnolo della Honda è affascinato dalla capacità di restare concentrato del fuoriclasse della Red Bull.

“Mi piace il modo in cui sa gestire la pressione. Molti piloti sono veloci, ma gestire la pressione al momento giusto è la cosa più difficile e lui lo fa molto bene“, il commento di Marc Marquez nei confronti di Max Verstappen.

F1, Verstappen ammette: vorrebbe salire su una moto

Max Verstappen è alla ricerca di nuovi stimoli. Salire in sella ad una moto della MotoGP lo esalterebbe moltissimo.

“Questi ragazzi sono pazzi. La velocità che hanno sui rettilinei, la potenza della moto… un giorno vorrei provarla, ma non posso ancora in questo momento. La squadra non me lo permette, potrei rompermi una gamba. È molto affascinante vedere quanto sono forti, devono far lavorare tutto il corpo. Adoro guardare la MotoGP. E mi piace anche il fatto che così tanti marchi diversi riescano a vincere le gare, è fantastico”. Chissà, magari un giorno vedremo Max Verstappen in sella ad un mostro a due ruote della MotoGP. Nel frattempo, i due hanno confermato di stimarsi a vicenda. C’è anche un augurio da parte dell’olandese della Red Bull: “Marc è incredibile, non vedo l’ora di rivederlo al meglio“. Se lo augura anche lo stesso pilota spagnolo.