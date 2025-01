MotoGP, Martin e Aprilia da titolo: parola di Espargaro. Bagnaia e Marquez avvisati, mamma di Jorge accusa Ducati

Aleix Espargaro amico e mentore di Martin è convinto che Jorge possa lottare per il Mondiale MotoGP con l'Aprilia. Martinator intanto si gode le prove con la RSV4 sulla pista di Aspar mentre la madre spara veleno contro Ducati

Non ha ancora deciso se correrà con l’1 o con il fedele 89 che l’ha accompagnato in tutta la sua gavetta. Una cosa è certa, Jorge Martin è il campione del mondo in carica. Così come è sicuro che sarà difficile per Martinator concedere il bis vista la scelta, quasi “obbligata” di andare in Aprilia dopo lo sgarbo Ducati di aver dato a Marquez la moto ufficiale. Eppure c’è chi non è convinto di questo fino in fondo. Chiedere a Aleix Espargaro che conosce bene il connazionale e l’Aprilia tanto da spingersi in un pronostico azzardato che mette in guardia la Ducati e in particolare Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Intanto Martin continua la sua fase di apprendistato col mondo Aprilia. Nei giorni scorsi, al pari di Marquez, ne ha provata una stradale sul circuito di Aspar con grande soddisfazione. Il tutto mentre la madre di Jorge tirava qualche freccia avvelenata contro Ducati per la scelta di non aver promosso il figlio nel Team Factory.

Aleix Espargaro e il rapporto con Martin

Mancano pochi giorni all’inizio delle presentazioni delle varie scuderie di MotoGP. Ed è fiducia cieca. Quella di Aleix Espargaró nell’amico Jorge Martín per la nuova avventura del madrileno nella classe regina di cui è campione in cari con Aprilia.

Non a caso Aleix, che lo scorso novembre ha chiuso la sua carriera in MotoGP per darsi al ciclismo, è stato fondamentale nella scelta di Martin di firmare con Aprilia quando ha capito che non sarebbe stato lui il prescelto per salire sulla Ducati ufficiale. Un rapporto stretto, Espargaro è una sorta di mentore per Jorge tanto da suscitare qualche polemica, un botta e risposta con Bastianini, nell’ultima gara di Barcellona per non aver attaccato Martin nelle prime fasi della gara che ha poi laureato Martinator campione del mondo.

La spinta di Aleix: “Martin campione, si può”

‘Il Capitano’, questo il sorprannome, è molto attaccato all’Aprilia: “È la scuderia che mi ha segnato di più” ha ammesso nel documentario di DAZN Spagna dal titolo ‘Espargabros‘ dedicato ai fratelli Pol e Aleix.

Il pilota catalano alla precisa domanda sulle chance di Martin in Aprilia dice apertamente: “Se può lottare per il Mondiale con l’Aprilia? Si, ne sono convinto e lo dico dal profondo del cuore. Non ho neanche lontanamente, il talento dei piloti che hanno lottato per il Mondiale ma con questa moto sono riuscito a vincere delle gare, ho fatto pole position, firmato record quindi perché Jorge non può lottare per un titolo mondiale? Certo, non sto dicendo che il prossimo anno sarà campione del mondo con l’Aprilia, questo sia chiaro”.

Martin se la spassa con la RSV4

Se Marquez gira con una Ducati Supersport e Bagnaia si diverte con il motocross in casa Rossi non è da meno Jorge Martin. Anzi lo spagnolo si è incrociato con Marc proprio sul circuito valenciano di Aspar per girare anche lui con una stradale, ovviamente Aprilia, la RSV4.

Martin, che ha provato l’Aprilia MotoGP nell’unico giorno di test a Barcellona subito dopo la finale del Mondiale 2024, ha postato alcune foto sui social commentando il primo approccio con la moto di serie di Noale scrivendo con tanto di cuoricino: “Incontrarsi per la prima volta“. L’acount ufficiale Aprilia ha prontamente commentato: “Sembra tutto fantastico“. Ed il manager dello spagnolo Albert Valera ha chiuso il giro delle smancerie: “Che fi..ta questo binomio moto e pilota“.

La mamma di Martin la tocca piano contro Ducati

Sono sempre in aumento i familiari dei campioni dello sport che diventano protagonisti a loro volta. Il papà di Sergio Perez tanto per citarne uno con le sue sparate. Ma la mamma di Jorge Martin non sembra da meno. Nei giorni scorsi la signora Susana Almoguera ospite del programma ‘El Larguero’ ha esternato il proprio malcontento nei confronti della Ducati:

“Penso che non siano stati giusti nei confronti di Jorge, ma suppongo che ci saranno stati interessi al di sopra di ciò che era giusto. All’inizio non capivo, ma credo che giustizia sia stata fatta quel fine settimana, come ho detto a mio figlio, è giusto che sia andata a finire così ma penso comunque che sia rimasta una ferita aperta in Jorge, perché è successo non una, ma due volte”.

Il riferimento alla “giustizia” riguarda la vittoria del Mondiale di Martin a Barcellona con Ducati Pramac contro Bagnaia su Ducati Factory quel team che per due volte ha ignorato Jorge, nel 2022 preferendogli Bastianini e ora promuovendo Marc Marquez dal team Gresini.