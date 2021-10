MotoGp, Misano: Bagnaia in pole e Marini in prima fila. Rossi ultimo

23-10-2021 15:03

Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gran Premio dell’Emilia Romagna: a Misano il centauro della Ducati ha preceduto il compagno di squadra Jack Miller con il tempo di 1’33.045. Con loro in prima fila anche un grande e sorprendente Luca Marini, per la prima volta nella top 3 della classe regina.

Quarta la Honda di Pol Espargarò, Marc Maquez cade e partirà dalla settima posizione. Tra i dieci anche Danilo Petrucci e Johann Zarco.

Prove totalmente da dimenticare per la Yamaha, a parte Franco Morbidelli, ottimo sesto: Fabio Quartararo, leader del Mondiale, scatterà solo dalla quindicesima posizione.

Sabato disastroso per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, rispettivamente al ventunesimo e al ventitreesimo posto: per il Dottore un commiato finora doloroso da Misano.

LE QUALIFICHE

Q1 anomala, con i due duellanti per il titolo, Quartararo e Bagnaia, che si trovano a competere per la qualificazione in Q2. Il pilota della Yamaha e il ducatista dominano la manche, con un botta e risposta continuo a suon di tempi veloci: ma nel finale solo Bagnaia ottiene il pass per la Q2, mentre il leader del Mondiale sbaglia all’ultimo giro e domenica sarà costretto a scattare dalla quindicesima posizione in griglia di partenza.

In Q2 il punto di riferimento è sempre Pecco Bagnaia, nel primo run è il più veloce con il tempo di 1’33.045. La pista è ancora insidiosa, Jorge Martin e Danilo Petrucci cadono, Marc Marquez si salva con un’acrobazia. Ultimi minuti palpitanti, Marquez cade, incredibile prima fila di Luca Marini. Bagnaia non migliora ma resta davanti a tutti.

Griglia di partenza: (primi dieci)

Bagnaia

Miller

Marini

P.Espargarò

Oliveira

Morbidelli

M.Marquez

Lecuona

Petrucci

Zarco

