MotoGP, libere Misano: Pecco Bagnaia delude, Valentino Rossi affonda

La pioggia e l’asfalto bagnato regalano parecchie soprese nelle terze libere del Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy 2021.

Contro ogni pronostico, sia il leader del mondiale Fabio Quartararo che Pecco Bagnaia (suo principale antagonista) non sono riusciti a strappare il pass per il Q2 chiudendo le FP3 fuori dai primi dieci della classifica dei tempi combinati.

Entrambi, dunque, dovranno affrontare il Q1, una sessione che, se la pista resterà insidiosa come in mattinata (caduti fra gli altri Michele Pirro, Alex Rins, Lorenzo Savadori e Miguel Oliveira), potrebbe riservare nuove difficoltà ai due piloti in lotta per il titolo iridato.

Non saranno a battagliare con loro invece né Johan Zarco (suo il primo posto in classifica combinata con 1.40.384) né Marc Marquez (5°), tutti e due già in Q2 assieme a Franco Morbidelli (7°), Danilo Petrucci (9°) e un eccellente Luca Marini (10°).

Solo 23° Valentino Rossi, sceso in pista nelle terze libere con un casco speciale ispirato a una foto della tribuna dei sui tifosi scattata da Gigi Soldano.

Di seguito la classifica dei tempi combinati dopo le terze libere (i primi dieci in Q2):

1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) 1’40.384s

2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21) +0.087s

3 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.136s

4 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.448s

5 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.471s

6 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.541s

7 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.558s

8 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.580s

9 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +0.583s

10 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati +0.601s

11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.737s

12 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.745s

13 Michele Pirro ITA Ducati Team (GP21) +0.784s

14 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +0.852s

15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.891s

16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.101s

17 Maverick ViñalesSPA Aprilia Gresini (RS-GP) +1.154s

18 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19) +1.407s

19 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.492s

20 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.504s

21 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.639s

22 Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)+1.867s

23 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)+2.217s

24 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP) No Time

