MotoGp, Martin ancora al centro delle polemiche per l'incidente con 'un' Marquez

Lo spagnolo della Ducati Pramac ancora al centro delle polemiche: in Portogallo viene messo a terra da Marc Marquez, negli USA stende invece Alex Marquez.

18-04-2023 17:31

Non è una stagione fortunata quella appena cominciata per Jorge Martin, che si è visto sfuggire la Ducati ufficiale a favore di Enea Bastianini (che non ha a dire il vero ancora iniziato il suo Mondiale): dopo l’incidente con Marc Marquez a Portimao, è arrivato quello con Alex Marquez in quel di Austin e per la seconda volta la casella punti recita ‘zero’.

Portimao, l’incidente tra Martin e Marc Marquez

Terzo giro del primo GP stagionale, la Honda di Marc Marquez con una staccata avventata entra in contatto con Jorge Martin e travolge poi l’Aprilia di Miguel Oliveira, secondo. Tutti sono incerottati: il campione di Cervera (metacarpo) e il portoghese (botta alla gamba) salteranno l’Argentina, il ducatista (dito del piede fratturato) polemizzerà così con l’otto volte iridato: “E’ sempre la stessa storia, c’è ancora Marc di mezzo. Mi auguro facciano qualcosa, perché con Marc ci siamo toccati più di una volta e a questa situazione si deve porre rimedio”. La Direzione Gara optò per un long lap penalty che, non essendo Marquez rientrato, deve ancora essere scontato.

Austin, l’incidente tra Martin e Alex Marquez

A tre settimane di distanza, i ruoli paiono essersi invertiti: nel GP delle Americhe è il pilota della Pramac Ducati a commettere un errore a discapito di un collega, per l’esattezza Alex Marquez che, oltre a essere un alfiere del team Gresini e un bicampione del mondo, è il fratello minore di Marc. Siamo alla curva-3 di Austin e la rimonta di Martin, andato per la seconda volta a podio nella Sprint Race il giorno prima e bravo nel riprendersi 5 posizioni in un sol colpo, si ferma nella ghiaia, dove trascina l’incolpevole Alex, dopo aver perso l’anteriore: immediate le scuse (“Non so cosa sia successo, forse la gomma non era ancora pronta, ho rovinato la corsa di Alex”) a fine gara.

Martin, infuriano le polemiche, ma Alex tende la mano

Nonostante potesse bissare il podio centrato a Termas de Rio Hondo, Alex Marquez spegne il fuoco sulle polemiche che gli stessi tifosi, suoi e di Marc, avevano acceso, reclamando una penalità per il comportamenti improvvido in pista: “Mi spiace, ma sono cose che succedono nelle corse; l’importante è che noi piloti ci parliamo e chiariamo subito, per non ingigantire l’episodio. L’errore di Jorge ha rovinato la mia gara, ma il regolamento va interpretazione: il tema delle sanzioni ultimamente è paragonabile a una lotteria”.