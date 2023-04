MotoGP, nuovo clamoroso errore di Bagnaia: ad Austin la spunta Rins

Il campione del mondo cade con la Ducati ancora una volta mentre era primo e a vincere è così lo spagnolo della Honda. Sul podio Quartararo e Marini. Bezzecchi resta leader.

16-04-2023 21:44

Dopo la pesante caduta sotto la pioggia di Termas de Rio Hondo in Argentina, Pecco Bagnaia si era riscattato con la pole position e la vittoria nella Sprint di Austin. Ma poi nella gara tradizionale in Texas è incappato in un nuovo clamoroso errore, cadendo ancora una volta dalla sua Ducati mentre era al comando della corsa. Uno sbaglio imperdonabile che gli impedisce di tornare in testa alla classifica del campionato.

A vincere la gara è così Alex Rins, super competitivo per tutto il weekend americano con la sua Honda LCR. Sul podio con lui Luca Marini, secondo con la Ducati Mooney VR46, e il ritrovato Fabio Quartararo, terzo con la Yamaha ufficiale. Quarto Maverick Viñales con l’Aprilia ufficiale, quinto Miguel Oliveira con quella del team RNF. Sesto Marco Bezzecchi sull’altra Ducati VR46, ancora leader della classifica iridata.

MotoGP Austin, tante cadute già dal primo giro

Bagnaia aveva preso la testa della corsa subito alla prima curva davanti a Rins, mentre dietro è scivolato Jorge Martin con la Ducati Pramac tirandosi giù anche quella Gresini di Alex Marquez. Fuori al primo giro Aleix Espargaró con l’Aprilia. Tra i primi finite a terra pure le due KTM di Brad Binder e soprattutto Jack Miller, mentre era in terza posizione.

Ma la caduta più importante è stata proprio quella di Bagnaia, che a 12 giri dalla fine per cercare di prendere margine su Rins è scivolato in Curva 2. Secondo zero consecutivo nella gara lunga dopo quello in Argentina. Poteva tornare in testa alla classifica iridata, ma così non è stato. Davanti a tutti in campionato resta Bezzecchi.

MotoGP Austin, Rins riporta la Honda al successo

Un feeling speciale quello di Rins con la pista texana, dove con la Suzuki aveva già vinto nel 2019 e chiuso sul podio nella passata stagione. La Honda è tornata così a vincere dopo il successo di Marc Marquez a Misano nel 2021. Primo podio in gara in top-class per Marini, nuovo bel risultato per il team Mooney VR46. Ritrovato anche Quartararo, nei primi tre con la Yamaha.

Buona gara anche per le Aprilia di Vinales e Oliveira, davanti a Bezzecchi confermatosi leader del campionato. 64 punti per il ducatista, contro i 53 di Bagnaia, i 47 di Rins, i 45 di Viñales e i 44 di Johann Zarco, settimo ad Austin. Vicini anche Marini a 38 e Quartararo a 34. Il Motomondiale tornerà ora in Europa il 30 aprile per il GP di Spagna a Jerez de la Frontera.

MotoGP Austin, la top-ten della gara

1 A. Rins (Honda) 40:45.866

2 L. Marini (Ducati) +3.220

3 F. Quartararo (Yamaha) +5.119

4 M. Viñales (Aprilia) +8.513

5 M. Oliveira (Aprilia) +10.042

6 M. Bezzecchi (Ducati) +12.082

7 J. Zarco (Ducati) +12.346

8 F. Morbidelli (Yamaha) +19.971

9 F. Di Giannantonio (Ducati) +27.869

10 A. Fernandez (Ktm) +28.062