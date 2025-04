MotoGP, pagelle e classifica piloti dopo la Sprint Qatar: Marc Marquez si riprende lo scettro, Bagnaia desaparecido

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio del Qatar vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex

Sempre nel segno e nel nome Marquez. Marc rimette tutto in ordine dopo il Gran Premio del Qatar. I 12 punti conquistati vincendo la Sprint Race di Lusail lo riportano in testa al Mondiale scavalcando il fratello Alex oggi secondo al traguardo. Per Marc è la vittoria numero 6 su 7 gare disputate finora. Per Bagnaia un solo punto conquistato dopo la caduta nelle qualifiche che gli hanno complicato le cose.

Le pagelle della Sprint di Lusail

Marc Marquez 8 : parte e vince come ha fatto sempre finora e come avrebbe fatto anche ad Austin senza quella stupida caduta. Dominatore se ce n’è uno.

: parte e vince come ha fatto sempre finora e come avrebbe fatto anche ad Austin senza quella stupida caduta. Dominatore se ce n’è uno. Alex Marquez 6 : ci ha provato, sembrava la volta buona ma poi si ricorda con chi ha a che fare e allora scatta la sudditanza psicologica familiare e allora niente, eterno secondo.

: ci ha provato, sembrava la volta buona ma poi si ricorda con chi ha a che fare e allora scatta la sudditanza psicologica familiare e allora niente, eterno secondo. Francesco Bagnaia 4 : e la svolta di Austin che fine ha fatto? Cade sul più bello in qualifica e rischia di aver complicato tutto il week end qatariota. Pecc…ato!

: e la svolta di Austin che fine ha fatto? Cade sul più bello in qualifica e rischia di aver complicato tutto il week end qatariota. Pecc…ato! Fabio Di Giannantonio 5 : finisce dietro il trenino delle Ducati buone, e questo non va bene sotto gli occhi di Rossi specie se si parla di Acosta corteggiato da Valentino.

: finisce dietro il trenino delle Ducati buone, e questo non va bene sotto gli occhi di Rossi specie se si parla di Acosta corteggiato da Valentino. Martin 7 : chiude 16° la prima gara della sua stagione dopo un doppio infortunio che fa male al fisico e non solo. Lo aspettiamo perchè verranno tempi e posizioni migliori.

chiude 16° la prima gara della sua stagione dopo un doppio infortunio che fa male al fisico e non solo. Lo aspettiamo perchè verranno tempi e posizioni migliori. Aldeguer e Ogura 7 : loro hanno movimentato le qualifiche e la Sprint. Due rookie da tenere d’occhio.

: loro hanno movimentato le qualifiche e la Sprint. Due rookie da tenere d’occhio. Franco Morbidelli 7,5: la grinta di Franco non tanto Morbido finalmente. Lo aspettiamo un po’ più là davanti.

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint Qatar

Pos. Pilota Moto Punti 1 Alex Marquez Ducati 98 2 Marc Marquez Ducati 96 3 Francesco Bagnaia Ducati 77 4 Franco Morbidelli Ducati 62 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 48

La classifica piloti MotoGP completa

Prossima tappa: domani si replica, poi si torna in Europa

Il Motomondiale torna in pista domani con la gara lunga sulla pista di Lusail. Il calendario della MotoGP dopo il Qatar manda tutti un po’ in vacanza per la Pasqua per poi tornare in Europa dopo 4 gare in giro per il mondo. Prima tappa continentale sarà Jerez in Spagna dal 25 al 27 aprile.