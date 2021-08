MotoGp, Rossi a punti ma il confronto è impietoso: social rassegnati

Ha avuto inizio oggi il canto del cigno o se preferite la passerella per Valentino Rossi che ha concluso come meglio poteva, in zona punti, tredicesimo, il Gran Premio di Stiria, primo round del back-to-back in Austria della MotoGP. Nella gara vinta dalla Ducati Pramac del rookie Jorge Martin davanti a Mir e Quartararo il Dottore ha sofferto come suo solito, uscendo alla distanza e approfittando dei ritiri altrui. In rete, commentando la gara, a molti non è sfuggito un particolare che ha messo ancor più in ombra la gara del campione di Tavullia.

MotoGP Stiria: la gara sempre in salita di Rossi

Non è stata una gara facile per Valentino Rossi, come tutte del resto da inizio stagione. Partito 17° dopo il taglio in Q1 ieri in qualifica, il Dottore è uscito incolume nella baraonda del primo via evitando lo scontro tra Pedrosa e Savadori che ha causato la bandiera rossi. Poi alla ripartenza Rossi è stato a lungo nelle retrovie senza gran feeling ma soprattutto velocità con la sua Yamaha. Meglio nel finale quando Valentino è uscito alla distanza con il suo stile, adoperando al meglio le gomme e riuscendo, anche approfittando dei vari ritiri, Oliveira e Miller su tutti, a entrare in zona punti col 13° posto.

MotoGP: Rossi 13° ma Pedrosa da ex gli finisce davanti

Impossibile però non fare un confronto impietoso per Valentino Rossi. Oggi faceva il suo rientro in MotoGp un altro big, un’altra leggenda della classe regina. Quel Dani Pedrosa che con una wild card dalla Ktm di cui è collaudatore ha corso a distanza di tre anni dal suo ritiro. Era il 2018 e lo spagnolo si ritirava dalle gare con la Honda dopo una carriera di tante vittorie e nessun mondiale MotoGP dopo i tre tra 125cc e 250cc.

Pedrosa batte Rossi. Dani ha corso alla grande, già in qualifica sfiorando la top ten. Poi in gara il grande spavento per lo scontro e le fiamme nell’incidente con Savadori che ha portato alla bandiera rossa. E alla ripartenza una grande gara conclusa al decimo posto anche grazie ai 3″ di penalizzazione per il track limits in cui è incappato Bagnaia.

Social impietosi con Valentino Rossi dopo la gara di Pedrosa

Insomma dopo tre anni di inattività, almeno in gara, Pedrosa è riuscito a fare molto meglio di Valentino Rossi. La cosa non è sfuggita agli occhi attenti degli utenti della rete. E mentre i fan del Dottore oramai si sono messi l’anima in pace e dall’annuncio del ritiro non fanno altro che dire grazie a Vale, l’altra metà del cielo, quella più cattiva sottolinea il diverso rendimento tra i due “veterani”.

“Cioè un pensionato come Pedrosa fa meglio di uno che voleva vincere il Mondiale” scrive qualcuno, “altro che ritiro, forse Rossi dovrebbe andare in Ktm” scrive un altro a sottolineare le difficoltà del team Petronas Yamaha, ora orfano anche di Morbidelli, che sembra alla deriva tecnica. E qualcuno consiglia beffardamente: “Forse Rossi dovrebbe correre in Moto2, magari lì lo vince il decimo mondiale”.

SPORTEVAI | 08-08-2021 16:54