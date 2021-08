Motogp, GP Stiria: Jorge Martin trionfa davanti a Mir, 13° Valentino Rossi

Il decimo appuntamento del Mondiale Motogp, sul circuito austriaco di Spielberg, se lo aggiudica Jorge Martin sulla Ducati Pramac. 2° posto per Joan Mir in Suzuki, 3° El Diablo Quartararo in Yamaha. Martin festeggia la prima vittoria in top-class: è il nono pilota a vincere su una Ducati. Inoltre si tratta del secondo podio in top-class dopo il 3° posto a Doha, per Ducati la 54° vittoria nella top-class, la 3° quest’anno.

La gara che si è appena conclusa può essere considerata a tutti gli effetti una Gara-2, in quanto la prima race è stata interrotta dopo pochissimo per un incidente tra Savadori e Pedrosa, con le due moto che sono andate in fiamme ai lati del tracciato. Lo spagnolo cade in uscita di curva perdendo l’anteriore e rimane a terra in traiettoria. Savadori non riesce ad evitarlo e impatta contro la moto del rientrante Dani. Bandiera rossa e un attesa interminabile quella dei piloti prima di poter ripartire.

4° posto per un ottimo Brad Binder in KTM, 5° Takaaki Nakagami in Honda e l’altra Pramac di Zarco 6°. Chiudono la Top-10 la Suzuki di Rins, 7°, Marc Marquez 8° e nel mezzo delle polemiche per una partenza al limite, 9° al traguardo Pecco Bagnaia, che dopo la caduta riparte subito ma viene penalizzato di 3 secondi, cosa che lo fa scendere in 11° posizione. Dunque la 9° piazza alla fine viene presa da Alex Marquez in Honda, seguito dal connazionale Dani Pedrosa, uno dei due piloti coinvolti nell’incidente di Gara-1. Al contrario di Savadori, però, Dani è riuscito a ripartire non avendo avuto particolari problemi fisici (al contrario di Savadori, con una caviglia malandata e da operare).

Nel weekend dell’annuncio del ritiro, invece, Valentino Rossi arriva 13° e racimola 3 punticini importanti per il morale. Domenica negativa invece per le Ducati ufficiali, che con una moto potenzialmente da podio (vedi Martin in Pramac) sbagliano totalmente la scelta della gomma e conducono una gara disastrosa.

Di seguito le prima parole di Jorge Martin:

“Non posso crederci, ho fatto davvero qualcosa di fantastico. Sono sempre stato costante, il mio obiettivo era vincere. Negli ultimi giri ho spinto di più prendendo un piccolo vantaggio su Mir, poi alle ultime curve pensavo a tutte le persone che mi hanno aiutato per arrivare fino a qui. Sogno di diventare campione del mondo e questo è un altro piccolo passo verso questo traguardo, ringrazio tutta la mia famiglia per avermi supportato nel mio percorso. In particolare questa vittoria è per mio nonno. Abbiamo ancora del margine di crescita, cercheremo di ripeterci settimana prossima”.

I primi 10 classificati

1 Martin J. Pramac Racing

2 Mir J. Suzuki

3 Quartararo F. Yamaha

4 Binder B. KTM

5 Nakagami T. LCR Honda

6 Zarco J. Pramac Racing

7 Rins A. Suzuki

8 Marquez M. Honda

9 Bagnaia F. Ducati

10 Marquez A. LCR Honda

La classifica Mondiale:

Quartararo 172 punti

Zarco 132 punti -40

Mir 121 punti -51

Bagnaia 114 punti -58

Miller 100 punti -72

Vinales 95 punti -77

Oliveira 85 punti -87

OMNISPORT | 08-08-2021 15:27