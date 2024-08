MotoGP Silverstone, qualifiche: Bagnaia e Espargarò da record, Pecco sfortunato consegna la pole al rivale

La mattinata del sabato del GP di Gran Bretagna, con i resoconti delle ultime prove libere e delle due sessioni di qualifica. Bagnaia e Espargarò spingono al massimo ma a spuntarla per la pole è il pilota Aprilia

Mattinata di ultime prove e qualifiche in quel del GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024. In particolare nella Q2 Francesco Bagnaia si avvicina alla pole (con tanto di record della pista), ma spreca l’occasione per una sbavatura (suo malgrado) consegnando il primo posto sulla griglia ad Aleix Espargarò, in sella ad un’Aprilia che sta capitalizzando il secondo pacchetto aerodinamico che debutta a Silverstone. Pecco partirà comunque al fianco dello spagnolo, e davanti ad Enea Bastianini (che centra così l’ultimo posto disponibile in prima fila) e al rivale principale Jorge Martin.

MotoGP Silverstone, le FP2: spicca ancora Martin, dietro di lui Bagnaia ed Espargarò incollati

Come abbiamo anticipato, dopo aver svettato nelle sessioni del venerdì delle prime prove libere e della pre-qualifica, Jorge Martin si è preso il miglior tempo anche nelle FP2. A sei centesimi di distacco Francesco Bagnaia, e ad un millesimo dal campione del mondo regnante ecco l’Aprilia di Aleix Espargarò. Completano la top 5 Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini.

MotoGP Silverstone, Q1: Alex Marquez davanti ad Acosta

Nella Q1, che metteva in palio due posti extra per giocarsi la griglia in Q2, la sessione di quindici minuti ha registrato poco prima della fine il miglior tempo di Pedro Acosta ed Alex Marquez, capaci di mettere a segno un ex aequo con i tempi (entrambi in 1’58.651, ed entrambi hanno corso su gomma soft come larga parte del parco partenti).

Ma il campione Moto2 dello scorso anno ha poi ceduto il primo posto al rivale di Ducati Gresini, che chiude con il tempo di 1’58.373, tre centesimi meglio del connazionale. Entrambi comunque conquistano l’accesso in Q2. Più staccato il terzo classificato, Franco Morbidelli, a due decimi dalla vetta.

Q2: Bagnaia da record ma finisce lungo, Espargarò in pole con un nuovo exploit

Nella Q2 Bagnaia come abbiamo detto firma il nuovo record della pista durante il suo primo run, migliorando l’1’57.767 di Johann Zarco del 2022. Il ducatista infatti spinge a 1’57.517, davanti a Bastianini e a Martin.

Ma dopo l’exploit, il campione MotoGP finisce lungo in curva-1, tradito da un adesivo dello sponsor sul casco che è andato a ostruirgli la visulae, mentre nella 2 scivola invece Maverick Vinales: questo fa sì che la sessione si concluda con la bandiera gialla e con Espargarò che si prende la pole. Lo spagnolo di Aprilia con un tempo di 1’57.309 migliora ulteriormente il risultato di Pecco e realizza l’ulteriore nuovo record della pista.

Bagnaia contro i piloti che fanno melina in pista

A seguire troviamo Bastianini, Martin, Alex Marquez, Brad Binder, Marc Marquez (che battibecca in pista contro Marco Bezzecchi, reo a suo dire di una certa lentezza in traiettoria tale da ostacolarlo), Vinales, Acosta e infine decimo Di Giannantonio.

Da notare poi che Bagnaia nelle dichiarazioni a caldo, finita la qualifica, si è scagliato contro l’eccessiva melina di alcuni piloti in cerca della scia giusta. “Ma sino a che nessuno dice nulla…”, ha aggiunto sconsolato.

