MotoGP Thailandia, tra Martin e Bagnaia gode Marquez: miglior tempo e record nelle pre qualifiche, i 10 in Q2

Gran Premio di Thailandia MotoGP: Marc Marquez fa il miglior tempo e record nelle pre qualifiche precedendo Martin, Bastianini e Bagnaia. Definiti i 10 qualificati per il Q2

Come a Phillip Island il terzo incomodo entra prepotentemente nella lotta mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Stiamo parlando di Marc Marquez. Suo il miglior tempo nella seconda sessione di prove del Gran Premio di Thailandia di MotoGP valido anche come pre qualifiche. Lo spagnolo con la sua Ducati Gresini ha fatto già il record della pista precedendo Martinator e Pecco. Tra i duellanti per il titolo si è inserito anche Enea Bastianini col terzo tempo davanti a Pecco.

Marquez beffa Bagnaia e Martin: i top 10 che vanno in Q2

Marc Marquez su Ducati del Tea Gresini continua il suo magic moment e si prende le pre qualifiche a Buriram col nuovo record della pista (1:29.165). Lo spagnolo è reduce dal successo di Motegi e si candida sempre di più, da terzo nel Mondiale, ad arbitro della contesa per il titolo. Proprio il leader della classifica piloti Jorge Martin, è secondo davanti a Bastianini che proprio nell’ultimo time attack ha sopravanzato Pecco Bagnaia. In Q2 ci vanno anche nell’ordine Vinales, Morbidelli, Acosta, Alex Marquez, Bezzecchi e Zarco. Out tra gli altri Binder (11°), Quartararo e Di Giannantonio (16°) alla sua ultima gara prima dell’operazione alla spalla della settimana prossima.

MotoGp, Bezzecchi migliore nelle prime libere

Marco Bezzecchi si era preso il miglior tempo delle prove libere 1 del Gp di Thailandia. All’alba italiana il Bez aveva girato in 1:30.492 mettendosi dietro i due duellanti per il titolo mondiale: Jorge Martin ha chiuso secondo mentre Pecco Bagnaia subito terzo. Alle loro spalle i fratelli Marquez, con Marc quarto e Alex quinto. Quindi l’altra Ducati Factory di Enea Bastianini e settimo Pedro Acosta, che sembra poter proseguire il suo weekend dopo i dubbi per le botte riportate in Giappone.

MotoGp Buriram – GP Thailandia – I tempi prequalifiche