MotoGp: Valentino Rossi in Superbike, Max Biaggi dice la sua

Valentino Rossi può prolungare la sua carriera da motociclista in Superbike? Max Biaggi, che ha vinto due Mondiali nel campionato delle derivate di serie a 39 e a 41 anni, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport è possibilista: "Glielo consiglierei? Fino a quando c’è tanto entusiasmo e non si sente la difficoltà a dare, finché non ti senti affaticato… perché no! E’ l’ambiente più bello, noi piloti vogliamo andare in pista e competere. Qualora questo venisse meno bisogna fare altro".

Il Dottore entro pochi mesi dovrà decidere se rinnovare o no con la Yamaha: il tempo stringe e Quartararo e Viñales premono. "Se continua così lo può rinnovare – ha assicurato Marc Marquez sempre alla rosea -. In Malesia stava lottando per il podio, quello che sta facendo e ha fatto è incredibile. Il suo nome è sempre lì, un’altra generazione, stili e piloti diversi".

"Sopravvive bene. La carriera di un pilota è fatta di una gran salita finchè arrivi al punto massimo, poi nella discesa devi provare a essere il più dolce possibile. Valentino lo sta facendo, la discesa è dolce dolce, la motivazione è ancora là".

Chi è meno ottimista è invece Loris Reggiani, che a InSella.it ha analizzato il momento del Dottore: "Lo vedo male – ha ammesso l'ex pilota di Minarelli, Suzuki e Aprilia -. Mi sembra che sia iniziata la sua parabola discendente ed è abbastanza ripida. La battezzo con la gara del Mugello. Il sabato era rimasto in Q1, mentre l'anno prima era in pole position. Qualche bella gara la potrà fare ancora, anche domenica scorsa in Malesia se fosse partito meglio avrebbe potuto lottare per il podio. Ma non credo che ce la farà a lottare per il mondiale. Purtroppo, un mondiale senza Rossi competitivo è un peccato".

Reggiani è anche convinto che l'avventura di Valentino nel team ufficiale Yamaha sia vicina a concludersi: "Credo che in Yamaha ci sarà Viñales e prenderanno Quartararo, al posto di Rossi. Oppure, se Rossi resterà, gli daranno delle garanzie tecniche per cui resta in Petronas, come prima guida e con la possibilità dello sviluppo incluso".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 12:54