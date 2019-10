MotoGp, Valentino Rossi sale su una Ferrari a Misano

La fine della stagione della MotoGp si avvicina e con essa un appuntamento importante e stimolante per Valentino Rossi, che ha da tempo annunciato l'intenzione di affrontare la 12 ore del Golfo, in programma ad Abu Dhabi, sulla pista di Yas Marina, sabato 14 dicembre.

In vista di questo appuntamento Rossi ha approfittato dello stacco del calendario della MotoGp tra i quattro Gp asiatici per testare la Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racingcon la quale correrà la prova di endurance. Il test si è svolto martedì 10 ottobre a Misano. Insieme a Valentino c'erano il fratello Luca Marini, reduce dalla prima vittoria stagionale in Thailandia in Moto2, e il fidato amico Uccio Salucci.

Per i tre si è trattato di un evento importante, nonché di una delle ultime possibilità di testare la Ferrari prima della trasferta Giappone-Australia-Nuova Zelanda che li vedrà impegnati dal 17 ottobre al 3 novembre.

Dopo aver già saggiato la Ferrar di Formula 1 per Valentino ecco quindi una nuova emozione in Rosso in vista di un appuntamento importante che segnerà la fine della stagione per il pilota di Tavullia.

