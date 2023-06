MotoGp, Valentino Rossi spinge Franco Morbidelli in Ducati

Le manovre dell'Academy VR46 per rilanciare il centauro romano, in grande difficoltà con la Yamaha: verso l'addio Di Giannantonio

26-06-2023 20:39

Potrebbe essere ad una svolta la carriera in MotoGp di Franco Morbidelli: il centauro romano, verso l’addio alla Yamaha al termine della stagione, nel 2024 potrebbe ritrovarsi a sorpresa in Ducati, nel team Gresini.

Dietro alla trattativa lo zampino dell’Academy VR46 e di Valentino Rossi, che spera di rilanciare il suo allievo dopo i due anni difficili nel team ufficiale della scuderia giapponese.



MotoGp: Morbidelli, opzione Ducati per il 2024

I fasti del 2020, con il secondo posto finale nel Mondiale, sono lontani, il pilota italobrasiliano dopo aver subito l’infortunio al ginocchio nel 2021 non è mai riuscito a ritrovarsi nel team ufficiale della Yamaha. Dopo i 42 punti della scorsa stagione, Morbidelli quest’anno è quasi sempre rimasto nelle retrovie, e nell’ultimo Gran Premio ad Assen ha chiuso nono solo per i diversi ritiri dei piloti davanti a lui.

La Yamaha è orientata a non riconfermarlo a fine stagione, ma per lui si è aperta un’opportunità: secondo le indiscrezioni Morbidelli potrebbe trasferirsi in Ducati, nel team satellite Gresini Racing. A fine anno Fabio Di Giannantonio potrebbe lasciare la MotoGp per trasferirsi in Superbike, e la sua sella potrebbe essere occupata dal romano, alla ricerca di un rilancio.

MotoGp, contatti VR46-Ducati per Morbidelli

Secondo i rumors sarebbero già in corso i contatti tra la VR46 di Valentino Rossi e la Ducati per trovare una intesa in vista della prossima stagione. Il tempo stringe e le decisioni dovranno essere prese a breve.

A confermare i contatti è stato lo stesso direttore sportivo Paolo Ciabatti a Sky Sport: “Alex Marquez è confermato anche se non c’è stato l’annuncio per il prossimo anno. A Fabio Di Giannantonio è stato dato un certo periodo di tempo per estendere o meno il contratto. Si è fatto avanti Carlo Pernat per Tony Arbolino e abbiamo parlato con VR46 per Franco Morbidelli”.

MotoGp, Morbidelli: “Voglio lottare come mi ha insegnato Valentino Rossi”

Franco Morbidelli al momento non sembra dell’idea di lasciare la Yamaha per raggiungere i compagni dell’Academy Bagnaia, Bezzecchi e Marini in Ducati: “Vedere i ragazzi della Academy andare forte è una gioia e una grande motivazione. Continuiamo a passare tanto tempo insieme, dentro e fuori la pista. Ci alleniamo, ci divertiamo e sono contento per i loro risultati: spero presto di batterli ma non con una Ducati”.

“Non c’è tempo per l’invidia, sono concentrato sul progetto Yamaha. Mi vedo ancora protagonista: voglio almeno un’altra possibilità. Dare e ricevere fiducia: così mi ha insegnato Valentino. Soprattutto quando le cose si fanno complicate. Non può piovere per sempre”.