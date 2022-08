13-08-2022 17:15

Nella prima conferenza stampa pre-gara del campionato il tecnico della Roma, José Mourinho, non manca di stuzzicare e scatenare la reazione dei tifosi sui social. A poco più di 24 ore dal match dell’Arechi contro la Salernitana, infatti, lo Special One prova ad alleggerire la pressione sull’ambiente e rifiuta il titolo di contendente allo scudetto.

Roma, Mourinho non vuole sentir parlare di scudetto

In particolare, il tecnico portoghese argomenta la sua posizione sulla lotta scudetto spiegando:

L'anno scorso abbiamo finito sesti in classifica. La nostra rosa è migliorata, ma anche gli altri lo hanno fatto. Se ci fossero 18 scudetti, allora potremmo parlare di Roma da scudetto, perché sul mercato solo Lecce a Sampdoria hanno speso meno di noi. Inter e Milan si sono migliorare e l'anno scorso hanno finito 23-25 punti davanti a noi. Perché noi dovremmo essere candidati per lo scudetto? Non mi sembra che la Roma possa essere candidata al titolo, però si parla di noi.

Roma, Mourinho punge la Lazio

Poi, Mourinho lancia una frecciatina nemmeno tanto velata ai rivali della Lazio:

La Lazio, poi, ha speso 39 milioni… è una candidata per lo scudetto? Parlare di noi come candidati alla vittoria finale mi sembra vendere un prodotto non reale, mi sembra andare fuori da quello che siamo noi. Lo scudetto con l’amore dei tifosi invece è già vinto. Questo è il nostro scudetto, giocare le amichevoli con lo stadio esaurito. […] Certo, siamo migliorati rispetto all’anno scorso e vogliamo fare meglio, ma lasciateci lavorare.

Mourinho divide i tifosi

Parole che hanno letteralmente infiammato i social. C’è chi, come il giornalista Fabrizio Biasin, applaude Mourinho e twitta: “Mourinata doc!“, e un tifoso commenta: “Ha detto la verità, tutti ad elogiare il mercato della Roma che è fatto solo di scarti di altre squadre tranne Dybala“. Ma non manca chi critica lo Special One: “Ma questo la personalità da quando l’ha persa del tutto?“, “Mourinho è sempre il solito pagliaccio. La Roma è la squadra che più è migliorata”, “Inizia con i pianti e le scuse preventive“.

Tifosi non credono a Mourinho

Tantissimi i commenti contro Mou. “Questo da quando allena la Roma nomina la Lazio più de Lotito“, “Ma i romanisti non parlavano soltanto della loro squadra. Nel cervello solo la traggica cit.” postano due tifosi della Lazio e un altro scrive: “Già si sta preparando le scuse fantastico”, “Troppa pressione alla Roma sta avendo un po’ di timore, sa che da quelle parti le pressioni non le riescono a reggere”, “Mamma mia… e dicevano che piangeva Mazzarri…”. Infine, un altro sottolinea: “Ditegli che l’anno scorso hanno speso 100M di cui solo 40M sono stati utili (quelli di Abraham) Ciao Jose goditi quest’ultimo anno”.