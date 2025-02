Mourinho stangato dalla federazione turca: maxi squalifica dopo Galatasaray-Fenerbahce per le frasi razziste

Le frasi considerate razziste e quelle contro il quarto uomo di Galatasaray-Fenerbahce costano caro a Mourinho, squalificato per quattro turni

Mano pesante da parte della federazione turca nei confronti di José Mourinho per le sue dichiarazioni nel post partita del derby tra Galatasaray e il suo Fenerbahce. L’ex allenatore di Inter e Roma è stato infatti squalificato per un totale di ben quattro giornate in seguito alle accuse di razzismo e per le frasi dette a riguardo del quarto uomo selezionato per il big match.

Cosa aveva detto Mourinho

Anche in Turchia José Mourinho sta trovando il modo per far parlare – e molto – di sé. Soprattutto grazie alla sua crociata contro i rivali del Galatasaray – accusata a più riprese di venire favorita dalle istituzioni calcistiche del Paese -, gli arbitri e alla Super Lig. Crociata portata avanti anche in occasione del derby che ha visto il Galatasaray ospitare il Fenerbahce, al termine del quale lo Special One se l’è presa con i giocatori avversari e il quarto uomo turco, facendo invece i complimenti al direttore di gara sloveno Slavko Vincic.

Queste le parole di Mourinho: “Voglio ringraziare l’arbitro. Dopo un vistosissimo tuffo al primo minuto sulla panchina del Galatasaray stavano già saltando come scimmie e se ci fosse stato un arbitro turco lo avrebbe subito ammonito e avrei dovuto cambiarlo. Sono andato nello spogliatoio dell’arbitro dopo la partita, c’era il quarto uomo turco e gli ho detto che se lui fosse stato l’arbitro sarebbe stato un disastro. Ho invece detto grazie a Vincic per essere venuto ad arbitrare questa partita”.

La squalifica per l’accusa di razzismo

A far scattare l’accusa di razzismo da parte del Galatasaray nei confronti di Mourinho è stata la frase “saltando come scimmie”. Una frase certamente non elegante, ma che valutando anche il contesto non sembrava avere implicazioni razziste, tanto che anche il suo pupillo Didier Drogba ha provato a difenderlo da queste accuse a parere dell’ex giocatore della Costa d’Avorio completamente insensate. La difesa di Drogba non è però bastata a evitare a Mourinho una squalifica di due giornate per le frasi considerate razziste dalla federazione turca.

Ulteriore due giornate per la frase sul quarto uomo

Oltre alle due giornate per la frase reputata razzista, a Mourinho è stata inflitta un’altra squalifica, dell’entità sempre di due giornata, questa volta per le affermazioni sul quarto uomo del match tra Galatasaray e Fenerbahce, nonostante si sia speso anche in complimenti nei confronti dell’arbitro Vincic.