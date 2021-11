Moviola Roma-Milan, infuria la polemica. Capello stronca l'arbitro

01-11-2021 10:40

Continua a far discutere l’arbitraggio di Fabio Maresca in Roma-Milan, la partita dell’Olimpico terminata 1-2 per i rossoneri con diversi episodi arbitrali controversi. Nel dopo gara uno José Mourinho particolarmente furioso ha cercato di trattenersi, si è sfogato invece il centrale giallorosso Gianluca Mancini, che ha parlato di “rigore grosso come una casa”.

Moviola Roma-Milan, Capello: “E’ il calcio, non il basket”

Questi i casi più scottanti: al 56′ viene assegnato un rigore al Milan per un contatto tra Ibanez e Ibrahimovic nell’area giallorossa. Maresca assegna immediatamente il rigore, viene richiamato dal Var ma poi conferma la sua decisione, scatenando la rabbia della Roma.

Ibanez effettivamente colpisce il pallone con una gamba, e lo svedese con l’altra: un episodio al limite, e molti moviolisti e addetti ai lavori si sono divisi. Non ha dubbi invece Fabio Capello: “Inutile parlare dei rigori, è vero che è stato toccato ma il calcio non è il basket, non è un gioco di non contatto, la mia proposta è di mettere un ex giocatore vicino al Var per poter discutere di queste situazioni”.

Moviola Roma-Milan, contatto Kjaer-Pellegrini: anche gli esperti si dividono

Contestazioni Milan per il doppio giallo ad Hernandez, probabilmente viziato da un fallo precedente su Krunic. Per Paolo Casarin “non era da rosso”.

E poi l’episodio finale che fa infuriare Mourinho: sia Maresca, sia il Var ignorano il contatto in area tra Kjaer e Pellegrini. Un altro caso limite che ha diviso i moviolisti, tanto che Marelli di Dazn ha dichiarato che non è rigore, Cesari di Mediaset sì. Entrambi hanno paragonato il fallo a quello di Dumfries ad Alex Sandro in Inter-Juventus.

