Musetti al bacio: doma Fritz e si prende i quarti. Poi il gesto alla camera. Terzo miglior italiano ai Giochi

Un Musetti da sballo batte in due set Fritz e diventa il terzo italiano di sempre a spingersi ai quarti nel tabellone singolare maschile, dove rischia di incontrare il campione in carica Zverev

Continua il percorso netto di Lorenzo Musetti alle Olimpiadi, dove dopo i successi in due set su Gael Monfils e Mariano Navone, elimina anche lo statunitense Taylor Fritz senza perdere un parziale. Il carrarino, che si è caricato il tennis italiano sulle spalle insieme ai doppi qui a Parigi, al prossimo turno potrebbe trovare il campione olimpionico in carica Alexander Zverev, avversario estremamente ostico e contro cui l’azzurro partirebbe certamente sfavorito, ma non sconfitto.

Primo set, Musetti parte piano poi ribalta Fritz

Taylor Fritz parte molto centrato e aggressivo, obbligando Lorenzo Musetti a giocare sempre in difesa e lontano dalla linea di fondo, non riuscendo comunque a respingere i pesanti colpi dello statunitense (che nei primi game è stato letteralmente ingiocabile) e finendo col farsi strappare la battuta nel primo turno di servizio. Con il passare dei punti però Lorenzo prende sempre più fiducia, inizia a variare più spesso e a usare anche la palla corta, molto efficiente contro il suo avversario.

Dopo l’inizio complicato Musetti appare sempre più in controllo del gioco, tanto che nel settimo game recupera il break di vantaggio e nel nono strappa nuovamente il servizio a Fritz, portandosi a servire con successo per il set.

Secondo set, Musetti chiude l’incontro e festeggia con un bacio

Al contrario del primo, il secondo set è più regolare e combattuto, con entrambi i tennisti tengono agevolmente i rispettivi turni di servizio. Quando tutto sembra apparecchiato per il tie-break, Musetti rompe l’equilibrio nel parziale strappando la battuta a Fritz portandosi avanti 6-5 e servizio, con cui chiude il match.

Vinto l’incontro Musetti si è lasciato andare ai festeggiamenti, andando a prendersi gli applausi in mezzo al campo, indicando il tricolore sulla propria maglietta azzurra che indossa con tantissimo orgoglio e mandando un bacio alla camera.

Musetti terzo azzurro di sempre ai quarti: ma ora si rischia Zverev

Grazie alla terza vittoria consecutiva su Fritz (tutte arrivate nel 2024) Musetti vola dunque ai quarti di finale del tabellone singolare maschile olimpionico, diventando anche il terzo azzurro di sempre a riuscirci dopo Paolo Canè a Seul 1988 e Renzo Furlan ad Atlanta 1996 (nel singolare femminile ci sono riuscite invece Raffaella Reggi a Seul 1988, Francesca Schiavone ad Atene 2004 e Camila Giorgi Tokyo 2020).

Il prossimo avversario di Lorenzo uscirà dal match tra l’australiano Alexei Popyrin (contro cui ha perso l’unico precedente risalente a Miami 2022) e il tedesco Alexander Zverev (che ha vinto l’unico precedente a Madrid 2022 per ritiro del carrarino), campione olimpionico in carica, finalista all’ultimo Roland Garros e tra i favoriti per una medaglia qui a Parigi.

Vavassori/Errani eliminati dal doppio misto

Niente da fare invece per Andrea Vavassori e Sara Errani, eliminati al super tie-break dei quarti di finale del tabellone di doppio misto dalla coppia olandese composta da Wesley Koolhof e Demi Schuurs. Fatale agli azzurri, che non hanno sfruttato un match point in risposta sul 9-8 del super tie-break, è stato un errore del tennista torinese, che ha mandato lungo un facile dritto in avanzamento. Si riduce sempre più la squadre azzurra di tennis alle Olimpiadi.