Napoli, anche Juan Jesus ko: a Bologna tocca a Natan, prima da titolare per il sostituto di Kim

Si blocca pure Juan Jesus, Napoli in emergenza in difesa: è la grande occasione per Natan, sin qui oggetto misterioso che Garcia ha tenuto a lungo in panchina.

23-09-2023 19:03

È emergenza piena in difesa nel Napoli. E i tifosi sono sempre più preoccupati. Già il reparto al completo, infatti, ha dimostrato di avere dei problemi. Figuriamoci se a mancare saranno i due centrali titolari, quelli almeno su cui Garcia ha riposto maggiore fiducia in questa fase iniziale della stagione. A Bologna, infatti, il tecnico francese dovrà fare a meno simultaneamente di Rrahmani e Juan Jesus. Due i superstiti nel ruolo: Ostigard e l’ultimo arrivato, Natan.

Fuori Rrahmani e Juan Jesus, Napoli in emergenza

Rrahmani si era fermato a Braga, in Champions, per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore kosovaro era stato sostituito dopo pochi minuti da Ostigard, poi nel finale è entrato anche Natan, a protezione del prezioso vantaggio maturato grazie a un autogol su traversone di Zielinski. In mattinata, prima della partenza per Bologna, la doccia fredda: fuori anche Juan Jesus.

Il report sull’infortunio di Juan Jesus: niente Bologna

Così il Napoli, nel suo consueto report sull’allenamento, ha reso noto il problema occorso all’ex Inter e Roma:

“Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Rrahmani ha svolto terapie. Cajuste ha svolto l’intera sessione in gruppo. Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna”.

Juan Jesus, per la verità, aveva ricevuto non poche critiche proprio per la prestazione in Champions e più in generale per i pasticci commessi nella prima parte di stagione. A Bologna non ci sarà, qualcuno sul web ha tirato addirittura sospiri di sollievo.

Tocca a Natan, l’oggetto misterioso pronto al debutto

Pochi dubbi sul sostituto di Juan Jesus. Con tutta probabilità, infatti, toccherà a Natan giocare al fianco di Ostigard nel delicato match del Dall’Ara. Il brasiliano, preso a inizio agosto per sostituire il coreano Kim, miglior difensore dell’ultima Serie A, per settimane è stato considerato una sorta di oggetto misterioso: Garcia, infatti, l’ha sempre tenuto in panchina, spiegando di non ritenerlo ancora pronto al debutto nel calcio europeo. Debutto che è avvenuto nel finale a Braga. Uno scivolone in area e due rinvii il più lontano possibile: questo il bilancio dei pochi minuti del brasiliano. L’esame vero per lui è a Bologna. E dovrà farsi trovare pronto.