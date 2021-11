Napoli, arrivano novità su Victor Osimhen. Il bel gesto di Skriniar

25-11-2021 13:53

Victor Osimhen è già stato dimesso. L’attaccante del Napoli, operato al volto dopo il brutto infortunio subito durante la partita contro l’Inter di domenica scorsa, è rientrato a casa, dove osserverà un periodo di riposo, nell’attesa di tornare ad allenarsi.

Victor Osimhen: l’aggiornamento sulle sue condizioni

“Victor Osimhen nella mattinata di giovedì è stato dimesso dalla clinica Ruesch ed è rientrato a casa, dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10/15 giorni e poi sarà rivalutato”, è questa la nota del club partenopeo.

Durante l’operazione al volto, zigomo e orbita dell’occhio sinistro, gli sono state applicate sei placche e diciotto viti di titanio. La prognosi è di 90 giorni, ma la volontà del giocatore è quella di recuperare al più presto per rendersi utile al Napoli e alla Nazionale nigeriana in vista della Coppa d’Africa.

Napoli, Victor Osimhen vuole accorciare lo stop

Il ritorno anticipato a casa è il segnale che il giocatore e lo staff medico azzurro sono convinti che i tempi di recupero possano essere dimezzati. Osimhen dopo qualche giorno di riposo riprenderà a svolgere esercizi in palestra e a correre a Castel Volturno, con un’appropriata maschera protettiva.

“Dipenderà dalla reazione del ragazzo“, le parole del chirurgo che lo ha operato, Gianpaolo Tartaro.

Napoli, Victor Osimhen: il gesto di Skriniar e il ringraziamento all’Inter

Sui social il difensore dell’Inter Milan Skriniar, protagonista dello scontro fortuito in campo, ha inviato un video messaggio al giocatore: “Ciao Victor, in bocca al lupo e spero di rivederti presto in campo. Forza, campione”.

Il Napoli stesso ha ringraziato i nerazzurri per la disponibilità dopo quanto accaduto domenica: “Il Napoli e il Dottor Raffaele Canonico ringraziano l’Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il Dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen”.

