Napoli, Calzona nuovo allenatore e De Laurentiis liquida Mazzarri: "Un amico". Le parole sul ritorno di Hamsik

Ennesima rivoluzione per i campioni d'Italia: Calzona prende il posto di Mazzarri a meno di 48 ore dal match di Champions League contro il Barcellona. Giallo sul ritorno di Hamsik.

19-02-2024 21:50

A meno di 48 ore dalla grande sfida di Champions del Maradona contro il Barcellona, il Napoli cambia ancora allenatore. Il terzo tecnico della tormentata stagione post Scudetto è Francesco Calzona, già vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, attuale Ct della Slovacchia con cui prenderà parte ai prossimi Europei. Contratto fino a giugno, poi si vedrà. Confermate le anticipazioni delle scorse ore: è stato il presidente Aurelio De Laurentiis a ufficializzare tutto, sui social e con un singolare annuncio in diretta tv ai microfoni di Sky.

Napoli, via Mazzarri: arriva Calzona

Questo ilTweet presidenziale con l’annuncio dell’esonero di Walter Mazzarri e il benvenuto a Francesco Calzona:

Poco prima, all’esterno dell’Hotel Britannique, luogo di una serie di convulsi summit nel corso del pomeriggio, De Laurentiis aveva di fatto anticipato a Sky le sue decisioni. Parole affettuose per Mazzarri, il cui ritorno sulla panchina partenopea è durato pochi mesi, segnati più da polemiche e sconfitte che dai sorrisi: “Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli. È sempre doloroso esonerare un amico. L’ho ringraziato, è stato disponibilissimo a darci una mano quando eravamo in difficoltà. Ma bisogna considerare che ai tifosi del Napoli bisogna dare sempre qualcosa di più“.

Perché Calzona? Lo spiega De Laurentiis

Riuscirà Calzona a risollevare i destini di una stagione che si sta concludendo come peggio non si potrebbe, col Napoli al momento addirittura fuori dalle coppe e lontanissimo dal vertice? De Laurentiis, che sin qui ha sbagliato praticamente tutto, si augura di sì e spiega perché ha scelto il Ct della Slovacchia: “Ci proviamo attraverso Calzona, che qui ha lavorato con Sarri e Spalletti e che conosce l’80% dei nostri giocatori. Diamo il benvenuto a Calzona e cerchiamo di aiutarlo, inizierà contro il Barcellona che ha sempre dei grandi calciatori. Calzona verrà domani alle 8.30, parleremo a lungo, poi andremo a Castel Volturno dove lo presenterò ai ragazzi”. La presentazione alla stampa alle 19, nella conferenza pre-Champions al Maradona.

Napoli, giallo Hamsik: ritorno complicato

Calzona avrà come secondo Simone Bonomi, ex difensore azzurro. Torna Francesco Sinatti, il preparatore dello Scudetto, grazie a una speciale deroga della FIGC (è nello staff della Nazionale). E Marek Hamsik? L’idea di De Laurentiis era di riaccoglierlo come vice allenatore, ‘Marekiaro’ però non ha il patentino. “Hamsik non sono riuscito a parlarci, era molto intrigato dalla possibilità di lavorare col Napoli ma è complicato”, le parole del presidente. Possibile un suo inquadramento in società, magari da general manager. Ma dipenderà dalla voglia di Hamsik di ripartire subito. Ha smesso da poco da calciatore e pensava di “riposarsi” un po’. Ma col Napoli così in difficoltà, forse avrà modo di ripensarci.