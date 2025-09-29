Napoli: da Conte risposta stizzita alla protesta di De Bruyne, poi rivendica la scelta di Marianucci 

Il tecnico commenta duramente la reazione del belga alla sostituzione, poi spiega la decisione di lanciare l’ex Empoli dal 1’ al posto di Beukema

Il Napoli incassa la prima sconfitta, ma Antonio Conte va per la sua strada: dopo la sconfitta col Milan il tecnico degli azzurri ha commentato stizzito la reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione, poi ha rivendicato la scelta di schierare dal 1’ il debuttante Marianucci al posto di Beukema.

Napoli, la risposta stizzita di Conte a De Bruyne

Il gruppo viene prima dei campioni e a comandare il gruppo è solo lui, Antonio Conte. Questo il messaggio che il tecnico ha lanciato dopo la sconfitta del Napoli col Milan a Kevin De Bruyne, che si era infuriato per la sua sostituzione nel corso del secondo tempo, dopo aver trasformato il rigore del 2-1.

“I cambi? Ho cercato di mettere giocatori freschi nell’uno contro uno e credo siano stati cambi giusti”, ha detto Conte a Dazn. Ma poi, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli è entrato nel dettaglio parlando della reazione di KDB. “Mi auguro che fosse contrariato per il risultato – le parole di Conte – se lo era per altre cose, ha preso la persona sbagliata”. Niente eccezioni nella gestione del gruppo da parte di Conte, neanche a De Bruyne.

Conte, le parole su Marianucci

In tv, Conte ha poi spiegato la scelta di tenere in panchina Beukema per schierare il debuttante Marianucci al centro della difesa, insieme a Juan Jesus, formando una coppia del tutto inedita. E proprio un errore di Marianucci, bruciato da Pulisic in occasione dell’1-0 di Saelemaekers, ha messo in salita la partita dei campioni d’Italia. Nel post-gara, però, Conte ha rivendicato la sua scelta ai microfoni di Dazn, ammettendo che la sua decisione è stata influenzata dall’importante match di mercoledì sera contro lo Sporting Lisbona in Champions League. “Luca è un calciatore che è stato comprato da Napoli, fa parte della rosa, non è in lista Champions League e mercoledì non potrebbe giocare”, ha detto Conte in tv, anticipando le ragioni della sua scelta.

L’emergenza in difesa in vista dello Sporting

“Si sta allenando bene e si è guadagnato la possibilità di giocare, è un calciatore che ha grandi potenzialità”, ha poi continuato Conte prima di raccontare nei dettagli la situazione di emergenza in cui il Napoli si troverà ad affrontare la partita di Champions con lo Sporting. “Oggi Luca ha meritato la chance, poi in vista di mercoledì speriamo che non accada niente a Juan Jesus: abbiamo Di Lorenzo squalificato, Spinazzola e Olivera bisogna vedere se riusciranno a recuperare”.

Se Rrahmani non sarà a disposizione – per il recupero di Buongiorno ci vorranno ancora settimane – di fatto Beukema e Juan Jesus saranno gli unici centrali a disposizione in Europa per il Napoli. Ecco perché oggi Conte non ha voluto rischiare l’olandese, lanciando Marianucci. E sull’altro debuttante a San Siro, Miguel Gutierrez, Conte ha ammesso: “Abbiamo forzato un po’ il suo esordio, ma non c’erano terzini perché anche Mazzocchi recuperava da un problema”.