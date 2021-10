Napoli, così Osimhen tiene alla larga chiacchiere e polemiche

E’ il vero crack di questo Napoli che comanda a punteggio pieno il campionato di serie A che riprende in questo fine settimana. Spalletti non vede l’ora di riabbracciare Viktor Osimhen di ritorno dalle qualificazioni mondiali con la Nigeria. E mentre la punta sembra dover ritardare il suo rientro a Castelvolturno, in molti si sono sbizzarriti in questi giorni di sosta, per capire come sia la vita di Osimhen alle pendici del Vesuvio. Il ritratto che ne esce fuori è interessante e al tempo stesso simpatico.

Osimhen a Napoli: poca vita mondana su consiglio di Koulibaly

A spulciare nella vita di tutti i giorni, made in Naples, di Viktor Osimhen ci ha pensato La Stampa titolando così al suo interno in omaggio all’ex Lille: “Il vero nove“. Il quotidiano torinese ha provato a ricostruire le abitudini del giocatore nigeriano fuori dal campo. Innanzitutto pare che il giocatore sia amatissimo dai napoletani, e come dargli torto dopo i gol di questo inizio di campionato che stanno trascinando il Napoli al primo posto, ma anche il ragazzo si sarebbe innamorato della città.

Però per evitare di finire invischiato in polemiche e chiacchiere per le sue uscite in città, pare che Osimhen, su consiglio del compagno di squadra, il più esperto e oramai “napoletano” Koulibaly, frequenti solamente alcuni posti e locali: il pesce al Cocoloco che lo coccola, delivery frequenti e mance abbondanti a tutti i ragazzi che portano cibo come facevano i suoi fratelli.

Osimhen “travestito” da rapper ma lontano dai guai

Stile, moda ma anche un modo per non farsi riconoscere anche se deve apparire abbastanza appariscente Osimhen visto che per le sue uscite, continua La Stampa, si veste spesso da rapper, di quelli con catene e capi firmati. Come detto, l’attaccante cerca di stare lontano da eventuali chiacchiere, quindi fa vita molto riservata. Probabilmente rimasto scottato la scorsa stagione dalle polemiche generate da quel video della sua festa di compleanno, a casa, in Nigeria, a cavallo di un periodo non facile, tra l’infortunio alla mano e il covid che ne limitò l’utilizzo per diverso tempo da parte di Gattuso.

Spalletti aspetta Osimhen in ritardo dalla Nigeria

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, nello spazio riservato al calcio, ci sarebbe un ritardo sulla tabella di marcia per quanto riguarda il rientro di Osimhen dagli impegni con la nazionale. Ma nessun colpo di testa o bizze. Ma solamente un ritardo di coincidenze aeree che probabilmente priverà Spalletti del giocatore in un’altra seduta di allenamento in vista della trasferta col Torino.

SPORTEVAI | 13-10-2021 11:20