Napoli, tra De Bruyne e Conte pace fatta ma la tensione resta: botta e risposta in tv   

Dopo il successo sullo Sporting il belga ha minimizzato il caso della sostituzione col Milan ribadendo però di essere un vincente e provocando la replica del tecnico

Pace fatta tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte, ma dopo la vittoria del Napoli sullo Sporting in Champions League il belga ha motivato la protesta di domenica con la frase: “Sono un vincente”. Immediata la replica del tecnico.

Napoli, De Bruyne minimizza la polemica con Conte

Due assist da fuoriclasse per mettere fine al caso scoppiato nella partita contro il Milan e far vedere di cosa è capace Kevin De Bruyne: non poteva andare meglio la gara di Champions League con lo Sporting per KDB, assoluto protagonista insieme a Rasmus Hojlund, che ha beneficiato dei suoi passaggi vincenti. Nel post-gara, intervistato da Sky Sport, De Bruyne è tornato sulla vicenda della sostituzione col Milan, seguita dalla sua protesta contro Antonio Conte, minimizzando l’accaduto. “Non c’è stato alcun problema con mister Conte”, ha detto il belga.

La frase di De Bruyne a Sky Sport

Subito dopo, però, De Bruyne ha giustificato il suo comportamento con una frase legata al suo carattere, ma anche alla sua straordinaria carriera. “Io sono un vincente, voglio giocare e fare la differenza”, ha detto il belga. “Si è parlato e detto tanto in questi giorni, ma la verità è che non c’è alcun problema. Io voglio solo giocare e divertirmi”, ha poi aggiunto, prima di dare spazio a una lunga e affascinante analisi sulle differenze tattiche tra il 4-1-4-1 e il 4-3-3: una vera e propria lezione, la sua, da professore del calcio, realizzata con la massima serenità.

“Spetta all’allenatore decidere – ha concluso De Bruyne – sicuramente sto giocando in modo diverso rispetto agli ultimi anni anche perché con l’età cambiano le cose, non ho più il fisico di qualche anno fa. Ma posso scambiarmi con McTominay, ognuno troverà il proprio ruolo”.

La risposta di Conte a KDB

Dopo De Bruyne, al microfono di Sky Sport si è presentato anche Antonio Conte, che come il belga ha voltato pagina rispetto al caso scoppiato col Milan. “Non ho niente da dire a Kevin che è un ragazzo serio che si impegna”, ha dichiarato Conte, prima di replicare al “sono un vincente” di KDB. “Capisco che vuole giocare – ha aggiunto il tecnico – ma ci sono le sostituzioni. E anche io voglio vincere, se faccio le sostituzioni è per vincere”.

La sensazione è che tra i due sia tornata la pace, ma anche che siano in cerca di un equilibrio tra due caratteri forti, che insieme possono portare il Napoli a centrare nuovi successi.