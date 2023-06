Napoli, De Laurentiis continua il totoallenatore e lancia l’ennesima bordata alla Juve

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rivela che la lista dei candidati alla successione di Spalletti si allarga a 40 nomi, esclude Italiano e lancia l’ennesima bordata alla Juventus

07-06-2023 17:53

Una conferenza stampa per parlare del prossimo ritiro in Abruzzo del Napoli diventa l’occasione per parlare di tutt’altro. Quando c’è di mezzo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, però le cose possono prendere anche direzioni diverse e anche in questa occasione è stata così con il numero uno azzurro che ha divagato in più direzioni a cominciare dal tema, successore di Spalletti fino a parlare di Coppa d’Africa e della Supercoppa di Pechino persa dal Napoli.

Napoli, De Laurentiis: “Allenatore? La lista è di 40 nomi”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, viene sollecitato dai giornalisti presenti a parlare anche della successione di Luciano Spalletti, un tema che sembra stare molto a cuore.

Mi sono messo di impegno per verificare la lista degli allenatori che da 22 è arrivata a 30 nomi, verificare se sono adatti al 4-3-3 e al nostro modo di giocare ma è un discorso che richiede tempo, bisogna capire il carattere di un allenatore, la sua capacità di inserirsi nella città e nella nostra cultura, anche come società.

Napoli, De Laurentiis chiude le porte a Italiano e a un possibile ex

Il presidente De Laurentiis sembra chiudere le porte alla possibilità di arrivare a Vincenzo Italiano, il tecnico della Fiorentina impegnata stasera nella finale di Conference League contro il West Ham.

E’ un bravissimo allenatore ma è impegnato con la Fiorentina e non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici che la pensano come me. Poi se Italiano dovesse decidere di rompere lui con la Fiorentina, allora potrei prenderlo in considerazione. Ma non l’ho inserito nella lista dei 40. Non ho intenzione di pagare nessuna penale: venire a Napoli non è un obbligo. In lista un allenatore che è già stato a Napoli? Con chi è stato con noi ho un rapporto amicale e corretto. Ma non farei del bene a nessuno se ritornasse sulla stessa panchina: mai dire mai però.

De Laurentiis torna sulla delusione dello 0-4 contro il Milan e sulla Supercoppa di Pechino

La sconfitta casalinga contro il Milan sembra proprio non essere andata giù a De Laurentiis che nel corso della conferenza stampa rivela di essere rimasto molto male dopo quel ko.

Quest’anno abbiamo aperto un ciclo che spero possa continuare ma mi ha dato fastidio la sconfitta 0-4 contro il Milan, mi ha sconcertato. Non è il quarto di finale dove può esserci la svista arbitrale o del Var e soprattutto la pecca di un rigore sbagliato. Quello 0-4 mi ha sconvolto, mi sono chiesto cosa fosse successo. E’ stata la peggiore serata vissuta negli ultimi 18 anni. Ci sono rimasto male per la squadra, per l’allenatore e per i tifosi. Non puoi arrivare ad un appuntamento così importante e perdere 0-4. Ho visto stadi svuotarsi dopo la finale di un torneo, io lo feci a Pechino in Supercoppa ma li l’avevano fatta grossa e poi abbiamo visto che il resoconto dal 2005 sul quel tipo di abitudine è storia, non c’è bisogno ogni volta di parafrasarla.

Infine da parte del presidente De Laurentiis arriva un nuovo attacco nei confronti della Coppa D’Africa che aveva già criticato in passato.